Inteligência Artificial

Rebellions, startup sul-coreana de chips de IA, capta US$ 250 mi e agora vale US$ 1,4 bi

Rodada teve participação da Arm, Samsung Ventures e outros fundos; objetivo é escalar produção de chips para data centers de inteligência artificial

O cofundador e diretor executivo da startup de chips de IA Rebellions, Park Sunghyun, exibe uma placa de circuito impresso incluindo o mais recente chip ATOM na sede da empresa em Seongnam, Coreia do Sul, fevereiro de 2023 (Reprodução)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09h01.

Startup da Coreia do Sul, a Rebellions captou US$ 250 milhões junto a investidores — entre eles, a Arm — com o objetivo de produzir em massa seu chip e acelerar o desenvolvimento de produtos em um mercado de inteligência artificial cada vez mais competitivo.

Com essa rodada Série C, a startup foi avaliada em US$ 1,4 bilhão, segundo comunicado. A Arm, empresa de chips controlada pelo SoftBank, entrou como parceira estratégica, com foco em impulsionar inovações para a infraestrutura de data centers de próxima geração.

Também participaram do aporte o braço de investimentos da Samsung (Samsung Ventures), a Pegatron Corp., a Lion X Ventures, além de investidores anteriores como o Korea Development Bank e o Korelya Capital.

A Rebellions é uma das várias empresas que competem para oferecer infraestrutura de IA em escala global, um mercado cuja previsão é movimentar US$ 3 trilhões até 2029.

