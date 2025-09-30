Rebellions, startup sul-coreana de chips de IA, capta US$ 250 mi e agora vale US$ 1,4 bi

Startup da Coreia do Sul, a Rebellions captou US$ 250 milhões junto a investidores — entre eles, a Arm — com o objetivo de produzir em massa seu chip e acelerar o desenvolvimento de produtos em um mercado de inteligência artificial cada vez mais competitivo.

Com essa rodada Série C, a startup foi avaliada em US$ 1,4 bilhão, segundo comunicado. A Arm, empresa de chips controlada pelo SoftBank, entrou como parceira estratégica, com foco em impulsionar inovações para a infraestrutura de data centers de próxima geração.

Também participaram do aporte o braço de investimentos da Samsung (Samsung Ventures), a Pegatron Corp., a Lion X Ventures, além de investidores anteriores como o Korea Development Bank e o Korelya Capital.

A Rebellions é uma das várias empresas que competem para oferecer infraestrutura de IA em escala global, um mercado cuja previsão é movimentar US$ 3 trilhões até 2029.