Qualcomm compra Alphawave por US$ 2,4 bilhões e acelera corrida por chips de IA

A Qualcomm anunciou, nesta segunda-feira, 9, a aquisição da britânica Alphawave por aproximadamente US$ 2,4 bilhões. A operação amplia o portfólio da empresa americana em inteligência artificial e marca seu retorno ao mercado de chips para servidores.

Os acionistas da Alphawave receberão 183 pence por ação, valor que representa um prêmio de quase 96% em relação ao fechamento em 31 de março, antes do início das negociações. Com o anúncio, as ações da companhia subiram mais de 23% na bolsa de Londres, segundo a Reuters.

A Alphawave já havia atraído o interesse de concorrentes, como a Arm, que cogitava incorporar sua tecnologia de serdes — usada para acelerar a transferência de dados em processadores com foco em IA. A negociação, no entanto, não avançou.

Conectividade e eficiência energética no centro da estratégia

De acordo com o CEO Cristiano Amon, a aquisição complementa as soluções da Qualcomm em processamento de dados. “A Alphawave desenvolveu tecnologias líderes em conectividade com fio de alta velocidade e computação”, afirmou. “Elas se integram aos nossos núcleos de CPU e NPU com alta eficiência energética.”

O acordo ainda precisa do aval dos acionistas da Alphawave, que receberam recomendação unânime do conselho para aceitar a proposta em dinheiro. A Qualcomm chegou a considerar também ofertas com pagamento em ações.

Negócio não deve enfrentar barreiras regulatórias

Segundo analistas do banco Jefferies, a transação deve avançar sem grandes entraves regulatórios, especialmente após a saída da Alphawave da joint venture com a chinesa WiseWave, oficializada também nesta segunda-feira.

No mesmo dia, outra movimentação relevante no setor foi anunciada: a americana IonQ comprou a britânica Oxford Ionics, especializada em computação quântica, por US$ 1,1 bilhão.