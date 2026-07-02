Por que a OpenAI quer entregar 5% aos EUA e o que isso revela sobre a inteligência artificial

A proposta do CEO da OpenAI, Sam Altman, de oferecer ao governo dos Estados Unidos uma participação de 5% na empresa chamou atenção não apenas pelo valor envolvido, mas pelo que representa para o futuro da inteligência artificial.

Segundo o Financial Times, a fatia equivaleria a cerca de US$ 42,6 bilhões, com base na avaliação de US$ 852 bilhões atribuída à OpenAI na rodada de captação de março de 2026. A ideia poderia se estender a outras gigantes do setor, como Anthropic, Google e Meta.

Mais do que uma negociação financeira, a iniciativa coloca em discussão como os benefícios econômicos da IA poderão ser distribuídos nos próximos anos.

Por que Sam Altman fez essa proposta

A inteligência artificial ocupa posição estratégica para os Estados Unidos, tanto pelo impacto econômico quanto pelas implicações para segurança nacional e competitividade internacional. A proposta busca reduzir a pressão política sobre as empresas de IA e teria como inspiração um fundo público nos moldes do Alaska Permanent Fund, que distribui parte da receita do petróleo aos cidadãos do estado americano.

As conversas entre Altman e autoridades como o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, já se estendem por mais de um ano, desde o início de 2025.

O que a iniciativa revela sobre o mercado de inteligência artificial

A proposta mostra que a discussão sobre IA deixou de ser apenas tecnológica. Governos discutem como regular modelos avançados, financiar infraestrutura e permitir que a sociedade participe da riqueza gerada por esse mercado.

O movimento também não é inédito: em agosto de 2025, o governo dos EUA já havia adquirido 10% de participação na Intel, num aporte de US$ 8,9 bilhões, além de acordos que garantem à União uma fatia da receita de vendas de chips de IA da Nvidia e da AMD para a China.

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Quais podem ser os impactos

Caso o modelo avance, alguns efeitos podem aparecer:

maior participação dos governos na governança da IA;

novas formas de financiamento público para inovação;

pressão para que outras empresas adotem modelos semelhantes;

fortalecimento do debate sobre tributação e distribuição dos ganhos econômicos da IA.

Qualquer acordo desse tipo, segundo o FT, provavelmente exigiria aprovação do Congresso americano.

O debate sobre quem ficará com os ganhos da IA

À medida que a IA aumenta a produtividade e automatiza atividades, cresce a preocupação sobre quem ficará com os benefícios financeiros dessa transformação.

O senador Bernie Sanders propôs uma alternativa mais radical: uma taxação única de 50% sobre as ações de empresas como OpenAI, Anthropic e xAI, com criação de um fundo soberano que pagaria dividendos anuais de US$ 1 mil a cada cidadão americano. Sanders classificou a proposta de Altman como uma versão "diluída" da participação pública real.

O que esse movimento indica para os próximos anos

Independentemente de a proposta ser aprovada, ela sinaliza que a inteligência artificial passa a ser tratada como um ativo estratégico para países inteiros, e não apenas como um mercado de tecnologia.

Nos próximos anos, a disputa deverá envolver não só inovação, mas também regras de governança, distribuição de riqueza e competitividade global — com efeitos diretos sobre como empresas e governos vão lidar com o crescimento acelerado da IA.

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