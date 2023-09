As empresas brasileiras estão confiantes sobre como inovam, afirma Diego Puerta, da Dell

Quem é você na fila da inteligência artificial (IA)? No caso das empresas brasileiras, a posição, quando se trata da inovação mais recente do momento, demonstra segurança do lugar onde se encontram. Segundo o estudo “The State of Innovation”, da Dell, 83% das empresas brasileiras se consideram avançadas no que diz respeito a incluir novas tecnologias.

O número, contudo, não se traduz na segurança dessas empresas sobre o que elas fazem a longo prazo. A pesquisa evidencia que 52% têm medo da velocidade da inovação e de serem ostracizadas ao longo dos processos de transformação.

"As empresas brasileiras estão confiantes sobre como inovam, e muitas estão preparadas para contornar os obstáculos. E quem está liderando em inovação não começou agora, é um trabalho que já vem de muito antes", diz o presidente da Dell Technologies no Brasil, Diego Puerta.

Para Puerta, a IA generativa levada às massas pelo ChatGPT fez com que as empresas reavaliassem suas operações, sobretudo nas tecnologias que incluem e quais processos organizam para se aproveitar das inovações.

Do lado da empresa, valeu a pena tomar a posição de orquestrador de inovação, apresentando a consultoria para que os clientes surfassem nas ondas. Em um exemplo, a fornecedora decidiu alocar na nuvem, para IA ou outros processos, com nuvens alocadas até por outros players, como AWS e Google Cloud.

"Recalibrar o uso da nuvem entrou na pauta dos nossos clientes, como mostra a pesquisa. Por consequência, se tornou um ponto para nós. Ainda que a Dell não desenvolva IA, formatamos nosso portfólio para que exista essa oferta e ela se adapte às necessidades dos clientes", afirma.