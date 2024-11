Perplexity AI planeja anúncios publicitários em sua ferramenta de busca por IA

Para expandir receitas e reduzir a dependência de assinaturas, a ferramenta de busca por IA Perplexity começa a testar anúncios patrocinados nos Estados Unidos. Esses anúncios aparecerão como "perguntas de acompanhamento patrocinadas" – como, por exemplo, "Como usar o LinkedIn para melhorar minha busca por emprego?" – exibidos ao lado das respostas geradas pela IA e devidamente identificados como "patrocinados".

O programa piloto de anúncios conta com parceiros como Indeed, Whole Foods, Universal McCann e PMG. Em seu blog, a Perplexity afirma que a inclusão de publicidade é essencial para sustentar seu modelo de compartilhamento de receita com editores de conteúdo, uma vez que "assinaturas sozinhas não geram receita suficiente" para um programa de longa escala.

As respostas fornecidas às “perguntas patrocinadas” continuarão sendo geradas pela IA, sem interferência dos anunciantes, garante a empresa, que também afirma que dados pessoais dos usuários não serão acessíveis aos parceiros publicitários. “Optamos por esses formatos para proteger a utilidade, a precisão e a objetividade das respostas”, diz a Perplexity.

A medida coloca a Perplexity em contraste com a OpenAI, que ainda não inclui anúncios em seu buscador de IA, o ChatGPT Search. A Google, por sua vez, já está experimentando com anúncios em sua ferramenta de busca por IA, o AI Overviews, em certos dispositivos móveis nos EUA.

Com um posicionamento mais “premium” do que o Google, a Perplexity tenta atrair marcas que desejam alcançar um público de alta renda e elevado nível educacional. No entanto, analistas apontam desafios para a Perplexity em termos de alcance e precisão de segmentação de anúncios.

A pressão para monetizar vem do potencial investimento de US$ 500 milhões, com uma avaliação de mercado de US$ 9 bilhões, mas a plataforma atualmente possui apenas uma fonte de receita: a assinatura Perplexity Pro, que custa US$ 20 mensais ou US$ 200 anuais e oferece recursos adicionais aos usuários.