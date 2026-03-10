Pedimos ao ChatGPT para analisar se uma ideia de negócio pode dar lucro

Antes de investir em um novo empreendimento, muitos empreendedores se perguntam se a ideia realmente pode gerar lucro. Usando o ChatGPT, pedimos para a inteligência artificial analisar uma ideia de negócio e avaliar seu potencial financeiro.

A ferramenta recebeu dados sobre investimento inicial, custos mensais e preço de venda dos produtos.

A partir dessas informações, a IA conseguiu montar uma simulação simples de receitas, despesas e possível margem de lucro.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

Como funciona a análise feita pelo ChatGPT

O primeiro passo é pedir que o ChatGPT atue como um consultor de negócios. O usuário deve descrever a ideia, o público-alvo e os principais custos envolvidos.

Com esses dados, a ferramenta organiza um diagnóstico inicial do modelo de negócio.

Ferramentas baseadas em automação conseguem estruturar estimativas de receita e apontar possíveis riscos financeiros.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Quais dados ajudam a prever o lucro

Para que a análise seja mais completa, o ChatGPT precisa de algumas informações básicas do negócio. Entre elas estão investimento inicial, custos fixos e preço de venda.

Também é importante informar volume esperado de vendas e despesas operacionais.

Esse tipo de simulação mostra como ferramentas de IA generativa podem ajudar no planejamento de novos negócios.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir agora

O que a inteligência artificial consegue indicar

Após analisar os dados, o ChatGPT pode estimar o ponto de equilíbrio do negócio. Esse cálculo mostra quantas vendas são necessárias para cobrir custos.

A ferramenta também consegue destacar pontos que podem melhorar a rentabilidade, como ajustes de preço ou redução de despesas.

Esse tipo de uso mostra como assistentes baseados em IA estão sendo aplicados para apoiar decisões empreendedoras.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. Entenda aqui

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os fundamentos da tecnologia de forma direta e aplicada ao dia a dia profissional.

Fundamentos da inteligência artificessenciais ial

Como estruturar prompts melhores no ChatGPT

Como aplicar IA no trabalho

Estratégias práticas de automação

Erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo explica como tecnologias de inteligência artificial estão transformando profissões e criando novas oportunidades de negócio.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir