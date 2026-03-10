Após viralizar com Taylor Swift, essa marca de beleza dispara vendas em 3.500%

Um produto simples, inspirado em uma tendência viral do TikTok, transformou uma pequena startup de beleza em um negócio multimilionário.

A Fazit, fundada em 2022 por Aliett Buttelman e Nina LaBruna, viu suas vendas dispararem após um momento inesperado de visibilidade global.

Quando Taylor Swift apareceu usando as chamadas “glitter freckles” em um jogo da NFL, a demanda pela marca cresceu 3.500% em apenas 48 horas, acelerando a expansão financeira da empresa. As informações foram retiradas de Inc.

De uma ideia simples a uma marca viral

A Fazit nasceu em West Palm Beach, nos Estados Unidos, com um investimento inicial modesto. As fundadoras começaram o negócio com US$ 13 mil de economias próprias e mais US$ 200 mil obtidos com amigos e familiares.

Inicialmente, a empresa desenvolvia adesivos dermatológicos voltados ao tratamento de pelos encravados e acne. No entanto, a tecnologia utilizada nesses produtos abriu espaço para uma nova aplicação que mudaria o rumo da marca.

Inspiradas por um trend viral do TikTok em que usuários criavam sardas artificiais usando brócolis mergulhado em henna, as fundadoras desenvolveram um produto cosmético inovador. Assim surgiram as glitter freckles, adesivos decorativos que criam pequenas sardas brilhantes no rosto.

Antes de chegar ao mercado, as empreendedoras conversaram com mais de 30 fabricantes até encontrar um parceiro disposto a produzir o primeiro protótipo.

O momento viral que impulsionou a receita

O lançamento oficial das glitter freckles ocorreu em 2024. O primeiro grande momento de visibilidade veio durante o festival Coachella, quando o produto viralizou no Instagram.

No fim de semana do evento, a empresa vendeu cerca de 100 mil unidades.

Meses depois, um novo episódio ampliou ainda mais o alcance da marca. Em outubro, Taylor Swift apareceu usando o produto em um jogo do Kansas City Chiefs, gerando uma onda imediata de interesse nas redes sociais.

O impacto foi direto nas vendas. Em apenas 48 horas, a demanda cresceu 3.500%. O impulso ajudou a empresa a atingir US$ 10 milhões em receita naquele ano.

No ano seguinte, segundo as fundadoras, o faturamento quadruplicou.

Expansão acelerada no varejo

O crescimento da Fazit não ficou restrito ao ambiente digital. A empresa ampliou rapidamente sua presença no varejo físico.

Em pouco mais de dois anos, a marca saiu de apenas um parceiro comercial, a Urban Outfitters, para presença em quase 5.000 lojas.

Hoje, os produtos da empresa estão disponíveis em grandes redes como Walmart, Target, CVS, Revolve e Pacsun.

O principal produto continua simples e acessível. Um pacote com seis sardas adesivas custa cerca de US$ 16 e está disponível em mais de uma dúzia de variações de cores que mudam conforme as temporadas.

Estratégia de portfólio e crescimento de marca

A expansão também veio por meio da diversificação de produtos. Em 2025, a empresa lançou 60 novos itens, ampliando o conceito original das sardas adesivas.

Entre os novos produtos estão sombras adesivas, patches de brilho para clavículas e outras variações cosméticas baseadas na mesma tecnologia.

As fundadoras afirmam que o objetivo é posicionar a marca de forma semelhante ao modelo de marketing de empresas como a Red Bull, buscando presença constante em eventos esportivos e culturais.

A estratégia inclui parcerias com atletas e presença em arenas e estádios.

