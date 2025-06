Para Sam Altman, do ChatGPT, seus filhos nunca serão mais inteligentes que a IA

Para Sam Altman, CEO da OpenAI, dona do ChatGPT, seus filhos nunca serão mais inteligentes que a inteligência artificial.

Em uma entrevista recente no podcast da OpenAI, Altman explicou que, embora as futuras gerações cresçam em um ambiente amplamente influenciado pela IA, suas habilidades não superarão as das próprias ferramentas tecnológicas.

Altman, que recentemente se tornou pai, compartilhou sua visão sobre como a IA moldará as próximas gerações. Ele acredita que seus filhos crescerão com habilidades e capacidades que vão além do que ele e outras gerações anteriores poderiam imaginar. Mas tudo sempre tem um porém. "Meus filhos nunca serão mais inteligentes que a IA", disse.

Embora reconheça que as gerações futuras estarão mais capacitadas, ele também destacou que a inteligência humana e a capacidade de inovação ainda terão um papel crucial. A grande diferença será o uso inteligente das tecnologias para resolver problemas e criar novas soluções.

A IA no cotidiano de um pai moderno

Com a chegada de seu primeiro filho, Altman confessou que a IA, mais especificamente o ChatGPT, desempenhou um papel importante nos primeiros dias de paternidade.

"Eu não sei como teria feito sem o ChatGPT", disse ele, revelando que usou a tecnologia para tirar dúvidas sobre cuidados básicos com o bebê. Embora a IA não substitua a experiência humana, Altman considerou o auxílio das ferramentas como uma maneira eficaz de apoiar o processo de aprendizagem no cuidado parental.

Confiança na IA e suas implicações

Apesar de sua utilidade, Altman também fez questão de lembrar que a IA ainda possui limitações. Isso, segundo ele, é um ponto importante a ser considerado ao utilizar essas ferramentas no cotidiano. "As pessoas têm uma confiança muito alta no ChatGPT, o que é interessante, porque a IA pode alucinar", disse ele.

Altman também refletiu sobre o alto nível de confiança que muitos usuários depositam nas tecnologias de IA, mesmo com a consciência de que essas ferramentas podem apresentar falhas. Essa confiança, sem uma compreensão crítica dos limites da tecnologia, pode ser um desafio, especialmente quando se trata de decisões importantes.

Em sua visão, a evolução da IA trará grandes benefícios, mas é necessário um cuidado constante para garantir que seu uso seja responsável e informado. A chave para o futuro, para Altman, está no equilíbrio entre a utilização das ferramentas de IA e a preservação das capacidades humanas de pensamento crítico e criatividade.