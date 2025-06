Além das 'Magnificent Seven': Bank of America aponta quatro apostas promissoras em IA

nm--O Bank of America (BofA) identificou oportunidades valiosas para investidores interessados em se expor ao setor de inteligência artificial (IA) fora das gigantes conhecidas como as “Magnificent Seven”. De acordo com os analistas do banco, empresas de pequeno e médio porte estão utilizando IA para acelerar o crescimento dos lucros.

Segundo o BofA, essas empresas devem ser as próximas a se beneficiar à medida que a tecnologia for integrada em seus produtos e modelos de receita. Embora empresas como Nvidia continuem em destaque pela sua escala, companhias menores estão ganhando atenção à medida que o mercado se diversifica, conforme levantamento do Business Insider.

A estrategista Jill Carey Hall observou que as menções à IA aumentaram nas teleconferências de resultados das empresas do índice Russell 2000. Já o analista Brad Sills apontou sinais concretos de avanço na chamada IA agente – sistemas que operam de forma autônoma, com pouca intervenção humana.

O banco vê um cenário positivo para investidores que buscam papéis com grande potencial de valorização a preços mais acessíveis. A expectativa de recuo da inflação e uma possível alta nas fusões e aquisições também podem impulsionar o valor de mercado dessas empresas.

Veja abaixo as quatro principais apostas do Bank of America no setor de IA entre empresas de pequeno e médio porte:

1. Datadog (DDOG)

Valor de mercado: US$ 42,1 bilhões | Preço-alvo: US$ 138

A Datadog desenvolve ferramentas em nuvem para monitoramento em tempo real de aplicações e infraestrutura. O Bank of America projeta que empresas nativas de IA já representem 8,5% da receita recorrente anual da companhia. A expectativa é de crescimento superior a 20% na receita anual, com margens de fluxo de caixa livre também acima de 20%.

2. Seagate Technology (STX)

Valor de mercado: US$ 27,8 bilhões | Preço-alvo: US$ 135

A Seagate, fabricante de soluções de armazenamento, como HDs e SSDs, está expandindo o uso da tecnologia HAMR, que foi aprovada por grandes clientes no final de 2024 e início de 2025. A empresa já alcançou margens recordes e, com a expansão da tecnologia, o BofA projeta uma nova alta dessas margens na segunda metade de 2025.

3. Kyndryl Holdings (KD)

Valor de mercado: US$ 9,3 bilhões | Preço-alvo: US$ 44

A Kyndryl, originada da separação da IBM, oferece serviços de infraestrutura corporativa, como modernização de redes e data centers. O BofA acredita que a adoção crescente da IA generativa será um fator positivo para o crescimento da empresa. A recente assinatura de grandes contratos reforça a confiança do banco na empresa.

4. JFrog (FROG)

Valor de mercado: US$ 4,8 bilhões | Preço-alvo: US$ 48

A JFrog é dona do Artifactory, uma plataforma DevOps que facilita a integração e entrega contínua de software. O uso da plataforma tem crescido com o aumento de pacotes relacionados à IA, como Docker, Hugging Face e Python. O BofA prevê que o avanço da IA generativa acelere o desenvolvimento de software e beneficie diretamente o desempenho da empresa.