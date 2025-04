Palo Alto Networks compra a Protect AI para reforçar segurança em inteligência artificial

A gigante de cibersegurança Palo Alto Networks anunciou nesta segunda-feira, 28, a aquisição da Protect AI, startup de Seattle, nos EUA, que atua na proteção de sistemas de machine learning. O valor da transação não foi revelado, mas fontes próximas ao acordo indicam que a compra superou os US$ 500 milhões. A previsão é que a operação seja concluída ainda em 2025.

A Protect AI havia captado US$ 60 milhões em uma rodada Série B no início de 2024, alcançando uma avaliação de US$ 400 milhões. Fundada por ex-líderes de engenharia da Amazon e da Oracle, a empresa atende companhias da lista Fortune 500 nos setores financeiro, de saúde e governo.

Segundo a Palo Alto Networks, que possui valor de mercado próximo a US$ 120 bilhões, a aquisição irá expandir sua capacidade de proteção para "a nova superfície de ataque dinâmica criada pela explosão da IA". Em paralelo, a companhia também anunciou a Prism AIRS, uma nova plataforma de segurança voltada para inteligência artificial.

Expansão do mercado de segurança em IA movimenta fusões

O movimento ocorre em meio a um cenário de rápida adoção de tecnologias de inteligência artificial e aumento de vulnerabilidades. Um relatório da HiddenLayer mostrou que quase 75% das empresas sofreram violações relacionadas a IA em 2024. A consultoria Morgan Stanley projeta que o mercado de produtos de segurança baseados em IA deve atingir US$ 135 bilhões até 2030.

Ao longo dos últimos anos, a Protect AI realizou uma série de aquisições estratégicas para fortalecer seu portfólio, comprando startups como Laiyer AI, SydeLabs, Rebuff e Huntr. Atualmente, a companhia conta com cerca de 120 funcionários distribuídos entre Seattle, Berlim e Bangalore.

O CEO e cofundador da Protect AI, Ian Swanson, afirmou em publicação no LinkedIn que "a missão da empresa sempre foi ajudar organizações a proteger a tecnologia mais importante do nosso tempo: a inteligência artificial". Swanson é conhecido no setor por fundar anteriormente a Sometrics, vendida à American Express em 2011, e a DataScience, adquirida pela Oracle em 2018.

Além de Swanson, os cofundadores Badar Ahmed e Daryan Dehghanpisheh, também ex-executivos de AWS e Oracle, devem integrar a Palo Alto Networks com o restante da equipe após a conclusão da compra.

Entre os investidores da Protect AI estão nomes como Acrew Capital, Aviso Ventures, boldstart ventures, Evolution Equity Partners, Knollwood Capital, Pelion Ventures, 01 Advisors, Samsung, StepStone Group e Salesforce Ventures.

Seattle, lar da Microsoft, vem consolidando sua posição como um dos polos emergentes de startups de cibersegurança, abrigando empresas como Chainguard, Dropzone AI, Oleria, SpecterOps e Staris.