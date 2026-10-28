ChatGPT tem recurso para proteger conversas; veja como ativar a função no aplicativo

O ChatGPT passou a oferecer um recurso para bloquear conversas com um PIN de quatro dígitos, permitindo ocultar chats selecionados do histórico convencional. Segundo a OpenAI, responsável pela ferramenta de inteligência artificial, a novidade ajuda a manter conversas sensíveis fora de vista em situações como o compartilhamento de tela ou o uso de dispositivos compartilhados.

O recurso está sendo liberado gradualmente e pode ainda não aparecer para todos os usuários. Veja como funciona e quais são suas limitações.

O Pré-MBA em inteligência artificial da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IA

Como bloquear uma conversa no ChatGPT

O procedimento permite manter uma conversa salva na conta sem deixá-la visível no histórico habitual. O acesso ao conteúdo fica protegido por um PIN, que pode ser substituído por autenticação do dispositivo em celulares compatíveis.

Para ativar a função, abra o ChatGPT e siga estas etapas:

Localize a conversa que deseja proteger e abra o menu de três pontos (•••). Selecione “Bloquear conversa”. Confirme a ação quando solicitado. Crie um PIN de quatro dígitos ou informe o código já cadastrado.

Depois do bloqueio, a conversa é transferida para a seção Projetos > Conversas bloqueadas. Ela deixa de aparecer no histórico convencional e na busca comum de conversas.

Se a opção não estiver disponível, pode ser necessário aguardar a liberação do recurso para a conta ou verificar se aquele tipo de conversa é compatível.

Como acessar uma conversa bloqueada

Para abrir um chat protegido, entre em Projetos, selecione Conversas bloqueadas e informe o PIN. Em dispositivos móveis compatíveis, também é possível utilizar recursos como Face ID, Touch ID ou o método de desbloqueio do aparelho.

Ao terminar, o usuário pode selecionar a opção “Bloquear agora” para encerrar imediatamente o acesso à área protegida. Na versão web, o acesso também é encerrado ao atualizar a página ou fechar a aba em que o PIN foi informado.

O recurso pode ser útil para profissionais que utilizam a inteligência artificial para analisar documentos, organizar informações de projetos ou elaborar materiais internos e não querem deixar determinadas conversas expostas durante uma apresentação.

O Pré-MBA em inteligência artificial da Saint Paul e EXAME ensina aplicações práticas da tecnologia em quatro aulas online, por R$ 37.

QUERO GARANTIR MINHA VAGA AGORA

Bloquear conversas no ChatGPT garante privacidade?

Não completamente. O bloqueio serve principalmente para restringir o acesso visual às conversas dentro da conta.

Ele não cria um cofre criptografado separado, não implementa criptografia de ponta a ponta e não altera as regras de retenção dos dados pela OpenAI.

Também é importante observar que bloquear uma conversa não apaga informações que o ChatGPT já tenha armazenado na memória. Além disso, o recurso não substitui as políticas de segurança e conformidade de uma empresa.

Por isso, profissionais que lidam com contratos, dados financeiros, informações de clientes ou documentos estratégicos devem seguir as regras internas de uso de inteligência artificial e evitar inserir dados confidenciais sem autorização.

Qual é a diferença entre bloquear e excluir uma conversa?

Bloquear mantém a conversa salva, mas exige autenticação para acessá-la na área protegida. Excluir, por outro lado, remove o conteúdo da conta, e a conversa excluída não pode ser recuperada pelo usuário.

Há ainda a opção de conversa temporária, que não aparece no histórico convencional e não é usada para melhorar os modelos da OpenAI enquanto permanece temporária. Ela tem regras próprias e não pode ser bloqueada enquanto estiver nesse modo.

O que fazer se esquecer o PIN do ChatGPT?

O usuário pode redefinir o código nas configurações, em Segurança e login > PIN da conta. No entanto, há um cuidado importante: redefinir um PIN esquecido exclui permanentemente as conversas bloqueadas e os arquivos e informações armazenados apenas nelas e protegidos pelo código anterior.

A ação não pode ser desfeita, e o suporte da OpenAI não consegue recuperar o conteúdo excluído dessa maneira. Por isso, é importante guardar o PIN com segurança e conhecer as consequências da redefinição antes de realizar o procedimento.

Para quem utiliza inteligência artificial no ambiente profissional, o bloqueio é uma camada adicional de proteção para conversas específicas. A segurança dos dados, porém, também depende das configurações da conta, dos controles de acesso ao dispositivo e das políticas adotadas pela organização.

O Pré-MBA em inteligência artificial da Saint Paul e EXAME apresenta aplicações da tecnologia para o trabalho em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IA