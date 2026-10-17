'IA e robôs': a receita de Elon Musk para solucionar a dívida dos EUA

Elon Musk: homem mais rico do mundo deu entrevista a biográfo Walter Isaacson (Graeme Sloan/The Washington Post via Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14h23.
Elon Musk afirmou que inteligência artificial e robôs seriam a saída para a dívida americana após sua experiência no DOGE. Em entrevista a Walter Isaacson, também criticou a resistência política a cortes e reconheceu que deveria ter voltado mais cedo às suas empresas.
A tentativa de cortar gastos em Washington levou Elon Musk a uma conclusão sobre o futuro das contas americanas. Depois de participar do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), o empresário passou a defender que a solução para a dívida dos Estados Unidos depende de inteligência artificial e robôs.
"A única maneira de resolvermos a dívida nacional é com IA e robôs", afirmou Musk ao biógrafo Walter Isaacson, em entrevista ao podcast The Builders, segundo trechos divulgados pela Axios neste sábado, 17.
A declaração vem acompanhada de uma avaliação crítica sobre sua passagem pelo governo de Donald Trump. Para Musk, faltou disposição para reduzir despesas na Presidência, no Congresso e no Judiciário. Ele também reconheceu que permaneceu afastado de seus negócios por mais tempo do que deveria.
O DOGE foi apresentado como uma iniciativa para reduzir desperdícios e tornar a administração federal mais eficiente. Sua atuação envolveu cortes de contratos, redução de estruturas e demissões de servidores.
As expectativas de economia já haviam encolhido durante a participação de Musk. Em abril de 2025, ele reduziu a projeção de US$ 1 trilhão para US$ 150 bilhões. O valor anunciado era uma previsão, não um resultado de economia comprovada.
Na conversa com Isaacson, o empresário atribuiu parte das dificuldades ao custo político de interromper financiamentos. Em sua avaliação, os cortes criam adversários, e Trump não gosta de receber reclamações das pessoas atingidas pelas decisões.
Musk disse que deveria ter mantido uma atuação mais discreta e limitado sua participação a um ou dois meses, em vez dos quatro meses em que esteve formalmente na Casa Branca. Também avaliou que deveria ter retomado o foco em IA mais cedo.
A divisão de atenção entre governo e empresas já era discutida em 2025. Em abril daquele ano, Trump reconheceu que o empresário precisava cuidar de seus negócios, mesmo ao afirmar que ele poderia permanecer na equipe pelo tempo que quisesse.
A tecnologia apresentada por Musk como resposta para as contas públicas ocupa espaço crescente em seus planos empresariais. Na Tesla, o Optimus passou a integrar a estratégia de expansão para além dos automóveis, com a proposta de executar tarefas no mundo físico.
Transformar essa ambição em produção em escala continua sendo um desafio. A fabricação de robôs humanoides depende de componentes, fornecedores e capacidade industrial. A previsão de Musk para a dívida americana tampouco equivale a uma demonstração de que esses produtos resolverão o problema fiscal.
A entrevista integra a nova série de Isaacson, produzida pela Kaleidoscope, cuja estreia está marcada para terça-feira, 20 de outubro. O programa reúne conversas com empreendedores e pesquisadores sobre as tecnologias que desenvolvem e suas consequências.
Ele afirmou que inteligência artificial e robôs seriam a única maneira de resolver o problema, após sua experiência no DOGE.
Reduzir desperdícios e gastos e aumentar a eficiência da administração federal americana.
Esse número foi apresentado por Musk em abril de 2025 como uma projeção, não como uma economia já comprovada.
Ao podcast The Builders, apresentado por Walter Isaacson e produzido pela Kaleidoscope, com estreia marcada para 20 de outubro de 2026.