A fortuna desses nove bilionários da tecnologia supera a economia da Itália

RESUMO ＋ Os nove empresários da tecnologia entre os dez maiores bilionários do mundo somam US$ 2,843 trilhões, com base nos valores exibidos pela Bloomberg em 16 de outubro. A quantia supera em cerca de 11,4% o PIB nominal da Itália em 2025, de aproximadamente US$ 2,552 trilhões.

Nove pessoas acumulam um patrimônio cujo valor supera um ano inteiro de produção da economia italiana. As fortunas dos empresários da tecnologia entre os dez maiores bilionários do mundo somam US$ 2,843 trilhões, segundo cálculo feito com os valores exibidos pelo Bloomberg Billionaires Index na atualização de 16 de outubro de 2026.

A quantia é aproximadamente 11,4% superior ao Produto Interno Bruto (PIB) nominal da Itália em 2025, de US$ 2,552 trilhões, segundo o Banco Mundial. A diferença corresponde a cerca de US$ 291 bilhões.

A comparação ajuda a dimensionar as fortunas, mas reúne medidas distintas. O patrimônio é um estoque de ativos avaliado em uma data; o PIB mede o valor da produção de bens e serviços finais ao longo de um período. Isso não significa que os empresários sejam donos de mais riqueza do que toda a Itália.

Quem entra na conta dos US$ 2,843 trilhões?

O levantamento reúne Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Steve Ballmer, Larry Ellison e Jensen Huang. São os nove primeiros colocados do ranking, todos classificados pela Bloomberg em tecnologia.

Warren Buffett, em décimo lugar, fica fora da soma porque sua fortuna está na categoria de negócios diversificados. O cálculo utiliza os valores arredondados apresentados na página do índice para a mesma data.

Bilionário Patrimônio estimado Elon Musk US$ 904 bilhões Jeff Bezos US$ 361 bilhões Larry Page US$ 292 bilhões Sergey Brin US$ 271 bilhões Mark Zuckerberg US$ 251 bilhões Michael Dell US$ 224 bilhões Steve Ballmer US$ 185 bilhões Larry Ellison US$ 178 bilhões Jensen Huang US$ 177 bilhões Total US$ 2,843 trilhões

Musk concentra quase um terço do patrimônio

Com US$ 904 bilhões, Elon Musk responde por aproximadamente 31,8% da soma. Seu patrimônio reúne participações em negócios como Tesla e SpaceX, ambas com ações negociadas em bolsa.

Os fundadores do Google também têm peso na conta. Juntos, Larry Page e Sergey Brin acumulam US$ 563 bilhões. A dupla criou o buscador em 1998 e manteve participações no grupo que se tornou a Alphabet.

O conjunto atravessa diferentes fases da economia digital. A riqueza de Steve Ballmer está ligada à Microsoft, enquanto Jensen Huang representa a expansão dos chips de computação acelerada. Michael Dell e Larry Ellison conectam os mercados de computadores e software empresarial à infraestrutura usada por empresas e serviços de IA.

Por que a fortuna não equivale ao dinheiro que eles podem gastar?

As estimativas de patrimônio incluem ativos como ações e participações empresariais, descontadas as obrigações consideradas no cálculo. Uma valorização na bolsa pode aumentar a fortuna estimada sem que o empresário tenha vendido papéis ou recebido aquele valor em dinheiro.

O movimento contrário também ocorre. Se as ações ou as avaliações das empresas recuam, o patrimônio diminui. Por isso, comparações de riqueza precisam indicar a data de referência, sobretudo quando envolvem participações concentradas em poucas companhias.

A Bloomberg atualiza as estimativas após o fechamento dos negócios em Nova York em cada dia útil. Os US$ 2,843 trilhões representam, portanto, o retrato de 16 de outubro, enquanto o número da Itália corresponde à produção acumulada durante os 12 meses de 2025.