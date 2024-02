Sora: OpenAI surpreende com nova IA que transforma texto em vídeo realista

Nesta quinta-feira, 15, a OpenAI anunciou o Sora, seu mais novo modelo de inteligência artificial. A IA consegue rapidamente criar vídeos impressionantes a partir de comandos de texto — e, dado o realismo das imagens, deve impactar o mercado publicitário e o de cinema mais cedo do que imaginávamos.

O diferencial do Sora está em sua capacidade de produzir clipes mais longos e em seu realismo visual. "O Sora pode criar vídeos de até 60 segundos com cenas altamente detalhadas, movimentos de câmera complexos e vários personagens com emoções vibrantes", disse a empresa em nota.

Grupos de artistas visuais e especialistas de segurança estão testando o Sora antes do produto ser disponibilizado para o mercado. A ideia é descobrir possíveis riscos e aplicar medidas de segurança.

Como funciona o Sora?

Segundo a OpenAI, empresa dona do ChatGPT, o modelo de IA Sora é capaz de criar vídeos do zero a partir de comandos de texto; criar continuações de vídeos já existentes e gerar um vídeo a partir de uma imagem estática.

Para fazer isso, o Sora usa a técnica de recaptação do DALL-E 3, que gera legendas altamente descritivas para os dados de treinamento visual e, a partir daí, vai formando a imagem. "Como resultado, o modelo [Sora] é capaz de seguir com mais fidelidade as instruções de texto do usuário no vídeo gerado", disse a empresa.

🚨text to video progress in one year🤯 2023: 2024: pic.twitter.com/gK57GmFAHv — Sam Sheffer (@samsheffer) February 15, 2024

Vídeos feitos pelo Sora

O CEO da OpenAI, Sam Altman, foi ao X (antigo Twitter) pedir para que os seguidores escrevessem qualquer comando para o Sora. "Não tenham medo de ser específicos", disse. Os resultados, publicados também pela OpenAI e outras contas que já tiveram acesso à ferramenta, foram diversos vídeos impressionantes:

"Uma sessão instrutiva de culinária para nhoque caseiro, apresentada por uma avó influenciadora de mídia social, ambientada em uma cozinha rústica da Toscana com iluminação cinematográfica", escreveu um usuário.

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

AI is about to replace the film making industry OpenAI has just launched Sora, an AI model capable of creating 60-second videos just from text prompts. 11 insane examples 1. Space movie trailer featuring a man wearing a red wool knitted motorcycle helmet pic.twitter.com/OXrGG6GeoT — The AI Colony (@TheAIColony) February 15, 2024

4. Drone view of waves crashingpic.twitter.com/1RMaPNMGNt — The AI Colony (@TheAIColony) February 15, 2024

