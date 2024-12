OpenAI lança Sora, seu gerador de vídeos por IA; saiba como funciona

A OpenAI acaba de lançar seu gerador de vídeo de IA Sora ao público. O Sora pode gerar vídeos de até 20 segundos a partir de instruções escritas. A ferramenta também pode completar uma cena e estender vídeos existentes preenchendo quadros ausentes.

Rohan Sahai, líder de produto da Sora, disse que uma equipe de produto de cinco ou seis engenheiros construiu o produto em meses.

Imagem de vídeo curto feito pelo Sora (Reprodução )

"Sora é uma ferramenta", disse o designer de produto da Sora, Joey Flynn. "Ele permite que você esteja em vários lugares ao mesmo tempo, experimente várias ideias ao mesmo tempo, experimente coisas que eram totalmente impossíveis antes."

A OpenAI mostrou o novo produto e seus vários recursos durante uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira com o CEO Sam Altman.

Como é a ferramenta

Segundo o Business Insider, o Sora inclui uma página Explorar, um feed navegável de vídeos compartilhados pela comunidade. A OpenAI também mostrou as várias predefinições de estilo disponíveis.

Para personalizar ainda mais os vídeos, há também o Storyboard, que permite aos usuários organizar e editar sequências em uma linha do tempo. O recurso ajuda a reunir prompts de texto que o Sora então cria em cenas.

This is wild. OpenAI just dropped Sora, their state-of-the-art AI video model. The video quality looks insane. 100% AI, these are not real. 1. 80s Japan Harajuku fashion street pic.twitter.com/Q8xXIbdP4z — Min Choi (@minchoi) December 9, 2024



A OpenAI disponibilizou o Sora anteriormente em fevereiro para um grupo limitado de criadores, incluindo designers e cineastas, para obter feedback sobre o modelo.

A empresa disse em sua postagem de blog que o produto "pode ​​ter dificuldades para simular a física de uma cena complexa" e pode não entender causa e efeito. "Ele também pode misturar a esquerda da direita e ter dificuldades para descrever eventos que acontecem ao longo do tempo".

No entanto, o designer de produto da ferramenta esclareceu na demonstração que o Sora não criará longas-metragens com o clique de um botão. Flynn disse que a ferramenta é mais "uma extensão do criador que está por trás dela".

"Se você entra no Sora com a expectativa de que poderá apenas clicar em um botão e gerar um longa-metragem, acho que está entrando com a expectativa errada", disse o designer de produto do Sora, Flynn.

Preços e segurança

Os assinantes do ChatGPT Plus que pagam US$ 20 mensais podem obter até 50 gerações por mês de vídeos de IA com 5 segundos de duração e resolução de 720p. Os usuários do ChatGPT Pro que pagam US$ 200 por mês obtêm gerações ilimitadas no modo de fila lenta e 500 gerações mais rápidas. Os usuários Pro podem gerar vídeos de até 20 segundos de duração com resolução de 1080p, sem marcas d'água, segundo o BI.

速報。ついに「Sora」が一般開放。

ㅤ

今までの動画生成AIを大きく超えるクオリティに:

ㅤ

驚愕の活用事例10選をまとめました👇🧵pic.twitter.com/dVMrygbppu — すぐる | ChatGPTガチ勢 𝕏 (@SuguruKun_ai) December 10, 2024



O YouTuber Marques Brownlee publicou o que ele descreveu como a primeira análise do Sora na segunda-feira, dizendo a seus quase 20 milhões de assinantes que os resultados foram "perturbadores e inspiradores".

"Milhões de pessoas agora podem usar o Sora basicamente para o que quiserem. E embora o programa tenha proteções decentes, uma pode ser contornada. A pequena marca d'água que Sora adiciona ao canto inferior direito de seus vídeos pode ser cortada", comentou

"E ainda é uma ferramenta extremamente poderosa que nos move diretamente para a era de não ser capaz de acreditar em nada que você vê online", disse ele, acrescentando: "Isso é muita coisa para a humanidade digerir agora."