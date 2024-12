OpenAI fará evento com 12 dias de lançamentos, incluindo a IA de texto-para-vídeo Sora

A OpenAI anunciou que realizará uma série de lançamentos ao longo de 12 dias consecutivos, a partir de 5 de dezembro. Chamado de "Shipmas", o evento incluirá a estreia de um modelo de texto-para-vídeo chamado Sora e um novo modelo de raciocínio. A informação foi confirmada por Sam Altman, CEO da OpenAI, durante o evento DealBook, organizado pelo The New York Times.

Embora Altman não tenha detalhado todas as novidades, a empresa prometeu revelar ou demonstrar um novo recurso diariamente até 17 de dezembro. Nas redes sociais, funcionários da OpenAI já começaram a provocar a expectativa: frases como “o que está na sua lista de Natal?” e menções ao “shipmas tree” sugerem um clima de inovação e celebração na equipe. Bill Peebles, responsável pelo Sora, participou das interações, reforçando a animação com a resposta “Correto” a um comentário sobre o retorno da OpenAI.

Sora chega em meio a polêmicas e concorrência

O lançamento de Sora ocorre após vazamentos realizados por artistas que alegam uso não autorizado de seu trabalho para pesquisa e desenvolvimento. Desde o início do ano, o modelo passou por testes alpha, conduzidos por centenas de artistas em um programa de prévia limitada. Mira Murati, ex-CTO da OpenAI, havia informado ao The Wall Street Journal em março que a tecnologia estaria disponível até o final de 2024.

A Google, no entanto, não ficou para trás. Antes mesmo da chegada oficial de Sora, a empresa lançou seu modelo de vídeo generativo chamado Veo, disponível para negócios através da plataforma Vertex AI. Apresentado originalmente em maio, Veo promete aplicações comerciais e já está em prévia privada, o que intensifica a disputa no mercado de IA generativa.

Detalhes e surpresas no Shipmas

Outro destaque especulado para os próximos dias é a adição de um recurso inspirado no Natal ao ChatGPT. Algumas linhas de código encontradas no sistema sugerem um modo de voz com tema natalino, incluindo um ícone de floco de neve.

Com as novidades de "Shipmas", a OpenAI busca reforçar sua liderança no mercado de IA e aumentar o apelo de suas ferramentas antes do final do ano.

Um evento estratégico para consolidar liderança

A estratégia da OpenAI com o Shipmas destaca seu esforço para se manter relevante em um mercado competitivo. Ao anunciar diariamente recursos inovadores, a empresa mira tanto a atenção pública quanto a consolidação de sua base de usuários em um cenário de rápidas inovações tecnológicas.