Por que Sam Altman, da OpenAI, não está preocupado com a relação entre Musk e Trump?

O CEO da OpenAI, Sam Altman, expressou confiança de que Elon Musk não usará influência política para prejudicar concorrentes, mesmo com o aumento do poder do empresário no governo do presidente eleito Donald Trump.

Durante o New York Times DealBook Summit, Altman destacou que, embora existam “muitas coisas para não gostar” em Musk, ele acredita que o bilionário permanecerá fiel aos seus valores, segundo a QZ.

“Seria profundamente antiamericano usar poder político para prejudicar concorrentes ou favorecer suas próprias empresas. Acredito fortemente que Elon fará a coisa certa”, afirmou Altman.

Conflito de interesses e rivalidade tecnológica

A relação entre Altman e Musk tem sido marcada por tensões desde 2018, quando Musk deixou a OpenAI devido a um conflito de interesses.

Desde então, o magnata tem investido em sua própria startup de inteligência artificial, a xAI. Em setembro, Musk anunciou que a empresa colocou em funcionamento o Colossus, considerado por ele como o sistema de treinamento de IA mais poderoso do mundo, com 100 mil chips Nvidia H100. Musk também revelou planos para dobrar a capacidade do sistema nos próximos meses.

Altman reconheceu que o xAI será um “concorrente realmente sério” para a OpenAI, mas elogiou a ambição de Musk. “Ele nos desafiou a pensar de forma muito mais ambiciosa, especialmente em um momento em que o mundo não estava pensando dessa maneira”, comentou.

Preocupações sobre regulação

Apesar do respeito profissional, Altman admitiu que líderes do setor de tecnologia têm preocupações com a influência regulatória que Musk pode exercer no governo Trump. Segundo reportagens recentes, Altman teria recorrido a contatos próximos ao presidente eleito, incluindo Jared Kushner, genro de Trump, para discutir o impacto dessa nova dinâmica.

Além disso, Musk anunciou que sua startup xAI se tornará mais robusta com a implementação de 50 mil chips Nvidia H200, o que pode intensificar ainda mais a competição no setor de inteligência artificial.

Lançamentos futuros da OpenAI

Altman também destacou os avanços recentes da OpenAI, especialmente a funcionalidade de busca do ChatGPT, descrita como seu “produto favorito lançado em muito tempo.” Ele prometeu uma série de novidades nos próximos dias, com novos lançamentos e demonstrações previstas para os próximos 12 dias.