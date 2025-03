Google detém 14% da Anthropic, criadora do Claude, segundo documentos em caso antitruste

O Google detém 14% da startup Anthropic, que criou a inteligência artificial Claude, de acordo com documentos submetidos pela startup no caso antitruste do Google que corre nos EUA. Isso mostra que a companhia tem investido não apenas em suas próprias tecnologias de inteligência artificial, como também na de outras startups.

Esse tipo de investimento vindo de grandes companhias de tecnologia tem sido fonte de escrutínio de autoridades. O Departamento de Justiça chegou a pedir que a companhia fosse obrigada a vender seus investimentos em empresas de IA, mas retirou a proposta em documento recente. O órgão acusa o Google de práticas antitrustes e chama a companhia de monopólio no mercado de buscas da internet.

Segundo o New York Times, o DoJ mudou de ideia antes da Anthropic submeter o documento. Nele, a startup argumentava que a big tech não deveria ser obrigada a vender sua parte de investimentos porque isso iria “prejudicar a Anthropic e a competição no geral” ao reduzir a capacidade de empresas menores de conseguir capital.

Apesar do investimento do Google, a big tech tem pouco controle sobre a Anthropic, ressalta o jornal. A empresa pode deter no máximo 15% da startup e não possui direito a voto, cadeira no conselho nem status de observador.

Além disso, o Google deve investir mais US$ 750 milhões na Anthropic em setembro, por meio de um tipo de empréstimo. No total, a big tech já injetou US$ 3 bilhões na empresa, o que a posiciona como um dos principais financiadores da startup.

A Anthropic, por sua vez, tem um compromisso de comprar poder computacional para desenvolver seus modelos de IA de algumas das empresas que investiram nela. O documento ainda destaca que a startup busca evitar ser controlada por um único gigante da tecnologia.

Em fevereiro deste ano, o The Wall Stree Journal reportou que a Anthropic estava finalizando uma rodada de investimentos de US$ 3,5 bilhões, o que elevaria sua avaliação de mercado para US$ 61,5 bilhões.