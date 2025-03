OpenAI lança atualização de assistente de voz e promete menos interrupções

A OpenAI disse que a nova versão do Advanced Voice Mode (Modo Avançado de Voz), lançado nesta segunda-feira, 24, interrompe menos o usuário e conta com “melhor personalidade”. O anúncio foi feito pela pesquisadora da OpenAI Manuka Stratta por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da companhia.

Com isso, a nova versão tem um tom mais “natural” e capaz de engajar mais, além de ser mais conciso e direto. “Uma vez que [a IA] te interrompe menos, você terá mais tempo para reunir seus pensamentos e não se sentir como se tivesse que preencher todas as lacunas e silêncios o tempo todo” disse a pesquisadora. A atualização está disponível para todos os usuários. No vídeo, Stratta faz uma demonstração do uso da tecnologia.

A funcionalidade começou a ser lançada para assinantes de planos pagos em setembro de 2024, como parte de uma expansão gradual da empresa para melhorar a usabilidade do chatbot por meio do áudio.

Porém, o Modo Avançado de Voz apresentava o problema frequente com assistentes de IA por voz de interromper o usuário quando eles fazem uma pausa para pensar ou respirar, segundo o TechCrunch.

Os aprimoramentos na funcionalidade vem em meio a pressão intensa de competidores na área de assistentes por voz de IA. A startup Sesame, por exemplo, desenvolveu os assistentes de Maya e Miles, que impressionaram usuários. O objetivo da empresa é construir parceiros conversacionais que realmente interajam em um diálogo “genuíno”, diz a Sesame.