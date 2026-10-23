Governança de IA cresce 150% entre habilidades profissionais; veja o que faz esse especialista

A expansão da inteligência artificial nas empresas cria uma demanda que vai além de desenvolver modelos e automatizar tarefas. Organizações também precisam definir como a tecnologia será utilizada, quais riscos devem ser monitorados e quem responde por decisões apoiadas por sistemas automatizados.

É nesse cenário que ganha espaço o especialista em governança de IA, profissional que conecta tecnologia, negócios e gestão de riscos.

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O que faz um especialista em governança de IA?

O profissional ajuda a estabelecer regras, processos e mecanismos de controle para o uso da inteligência artificial em uma organização. Seu trabalho envolve identificar riscos, acompanhar a aplicação de políticas internas e verificar se os sistemas são utilizados de maneira responsável e compatível com as exigências legais.

Na prática, isso pode significar avaliar se uma ferramenta generativa pode processar documentos confidenciais, verificar se um sistema de seleção de candidatos apresenta riscos de discriminação ou estabelecer critérios para revisar respostas produzidas por modelos de IA.

A função não se limita a impedir problemas. A governança também ajuda a definir em quais situações a tecnologia pode ser adotada, quais controles são necessários e como acompanhar seus resultados.

Um relatório de 2025 da International Association of Privacy Professionals (IAPP), organização internacional voltada à privacidade e à governança de dados, identificou dificuldades para encontrar profissionais qualificados em governança de IA. O levantamento também apontou que a função exige conhecimentos que combinam inteligência artificial, gestão de riscos, compliance e interpretação de requisitos legais.

Quais habilidades são necessárias para trabalhar com governança de IA?

Não existe um único caminho de formação para a área. O perfil procurado depende das responsabilidades do cargo e da estrutura da empresa. Profissionais de tecnologia podem atuar na avaliação técnica dos sistemas, enquanto pessoas com experiência em direito, compliance, privacidade ou gestão de riscos podem contribuir com políticas e controles.

Entre as competências relevantes estão a compreensão do funcionamento dos modelos de inteligência artificial, a identificação de riscos, a proteção de dados, a interpretação de normas e a capacidade de transformar requisitos técnicos e jurídicos em procedimentos aplicáveis ao negócio.

A comunicação também é importante. O especialista precisa explicar riscos e limitações para profissionais de diferentes áreas, incluindo equipes técnicas, departamentos jurídicos e lideranças.

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Como desenvolver habilidades em inteligência artificial para o trabalho

A governança depende não apenas de especialistas, mas também de profissionais que compreendam como a tecnologia funciona e quais são suas limitações. Conhecer conceitos básicos de IA, saber avaliar respostas e entender os riscos do compartilhamento de informações são pontos de partida para quem deseja participar dessas decisões.

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A regulamentação aumenta a importância da governança?

A regulamentação é um dos fatores que ajudam a explicar a relevância do tema. Na União Europeia, o AI Act estabelece obrigações relacionadas ao desenvolvimento e ao uso de sistemas de inteligência artificial, incluindo requisitos específicos para aplicações classificadas como de alto risco.

O artigo 9º da legislação europeia, por exemplo, prevê um processo contínuo de gestão de riscos para esses sistemas, com identificação, avaliação e adoção de medidas para reduzir possíveis danos. A legislação também prevê medidas para ampliar a alfabetização em IA entre funcionários que utilizam ou operam esses sistemas em nome das organizações.

Outro referencial é o AI Risk Management Framework, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST). O documento organiza a gestão de riscos em quatro funções: governar, mapear, medir e gerenciar. A estrutura pode orientar organizações na criação de processos para avaliar e acompanhar seus sistemas de inteligência artificial.

Essas referências ajudam a mostrar que a governança não é uma tarefa isolada do departamento de tecnologia. Ela pode envolver diferentes áreas da empresa, de acordo com o tipo de sistema, os riscos envolvidos e as obrigações aplicáveis.

Para profissionais interessados nessa carreira, compreender os fundamentos da inteligência artificial é um primeiro passo para participar dessas discussões. O Pré-MBA em IA da Saint Paul, em parceria com a EXAME, oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem deseja começar a desenvolver esse conhecimento.