OpenAI, do ChatGPT, negocia venda de ações e pode chegar a valer US$ 500 bilhões

A OpenAI está em conversas iniciais para uma potencial venda de ações para funcionários e ex-funcionários, com uma avaliação aproximada de US$ 500 bilhões, segundo a Bloomberg. A companhia por trás do ChatGPT planeja uma venda secundária de ações, com investidores como a Thrive Capital demonstrando interesse em adquirir ações de funcionários.

Se a transação for concretizada, a avaliação da OpenAI aumentará em cerca de dois terços, superando a marca de US$ 300 bilhões alcançada na última rodada de financiamento de US$ 40 bilhões, liderada pelo SoftBank Group — a maior da história da tecnologia até então.