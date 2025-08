A batalha pelas mentes mais brilhantes da inteligência artificial chegou a um novo patamar em 2025. Na ofensiva mais agressiva até o momento, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, tentou cooptar engenheiros e cientistas de empresas como OpenAI, Anthropic e, mais recentemente, da nova empreitada de Mira Murati, a Thinking Machines Lab.

Em um episódio emblemático, Zuckerberg chegou a oferecer até US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,3 bilhões na cotação atual) em um pacote de remuneração para convencer Andrew Tulloch, cofundador da Thinking Machines, a mudar de lado. Tulloch recusou — assim como todos os outros cerca de 50 funcionários abordados da startup fundada por Murati.

A investida da Meta começou após Murati rejeitar uma oferta de aquisição pela empresa. Com a recusa, Zuckerberg iniciou uma ofensiva direta aos integrantes da equipe, com promessas de salários astronômicos, bônus e ações. Segundo fontes próximas, os pacotes variavam entre US$ 200 milhões e US$ 1 bilhão por pessoa.

Nem um único integrante da startup aceitou as propostas. Murati, que comandou por anos a área técnica da OpenAI e ajudou a lançar o ChatGPT, fundou a Thinking Machines em fevereiro. Desde então, mais de 20 ex-colegas da OpenAI se juntaram a ela, incluindo o renomado pesquisador John Schulman. A empresa já levantou US$ 2 bilhões e promete lançar uma IA multimodal ainda neste ano.

A recusa coletiva chama atenção mesmo em um setor acostumado a cifras exorbitantes. Um dos poucos que cederam foi o jovem pesquisador Matt Deitke, cofundador da Vercept. Aos 24 anos, ele inicialmente recusou uma proposta de US$ 125 milhões da Meta. Zuckerberg então o procurou pessoalmente e dobrou a oferta para US$ 250 milhões — que ele aceitou.

No mesmo movimento, a Meta contratou Ruoming Pang, ex-chefe da divisão de modelos de IA da Apple. Pang teria aceitado um pacote superior a US$ 200 milhões, que inclui salário, bônus e ações. Outra aquisição importante foi Alexandr Wang, fundador da Scale AI, que migrou para liderar o superlaboratório da Meta após um acordo estimado em US$ 14,3 bilhões envolvendo sua antiga empresa.

'Não, obrigado'

Apesar das cifras recordes, a Meta obteve pouco sucesso com nomes ligados à OpenAI e à Anthropic. Pesquisadores como Tulloch e outros ligados à Thinking Machines rejeitaram valores bilionários por acreditarem na missão científica de suas startups.

Zuckerberg também teve pouca adesão de funcionários da Anthropic, fundada por Dario Amodei e avaliada em US$ 170 bilhões. Nenhum dos sete cofundadores deixou a empresa. Muitos deles compartilham laços de mais de uma década, desde os tempos do movimento effective altruism, e viveram juntos em São Francisco debatendo ética na IA.

Entre os que mais se protegem das investidas está Ilya Sutskever, ex-OpenAI e atual CEO da Safe Superintelligence (SSI). Sua startup, criada no ano anterior, não divulga publicamente os nomes dos integrantes — inclusive desaconselhando que mencionem a empresa em redes como o LinkedIn. Sutskever chegou a recusar uma proposta de compra feita por Zuckerberg no início do ano.

Quem aceitou: os nomes que disseram 'sim' a Zuckerberg

Apesar das recusas, a Meta conseguiu atrair alguns nomes de peso para sua iniciativa de superinteligência artificial.

Zuckerberg também atraiu Alexandr Wang, fundador da Scale AI, recentemente, para liderar a divisão de superinteligência da Meta. Wang fez a transição após um acordo bilionário envolvendo sua antiga empresa, estimado em US$ 14,3 bilhões. Desde junho, comanda a nova frente de pesquisa avançada da empresa, que busca desenvolver modelos com capacidade geral comparável à humana.