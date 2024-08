OpenAI busca captação para elevar o valor da empresa para mais de US$ 100 bilhões

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, está em conversações avançadas para levantar vários bilhões de dólares em uma nova rodada de financiamento que pode elevar o valor da empresa para mais de US$ 100 bilhões (R$ 556 bilhões). A Thrive Capital, uma firma de capital de risco com sede em Nova York, nos Estados Unidos, está liderando a rodada e planeja investir cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,56 bilhões), com a Microsoft também sinalizando sua intenção de aportar recursos adicionais. As informações são do Wall Street Journal.

Este novo financiamento representaria a maior entrada de capital externo na OpenAI desde que a Microsoft injetou cerca de US$ 10 bilhões (R$ 55,6 bilhões) na empresa em janeiro de 2023. Desde então, a competição no setor de inteligência artificial se intensificou, com gigantes da tecnologia como Google, Amazon e Meta desenvolvendo suas próprias soluções para se posicionar no mercado. A OpenAI, por sua vez, permanece à frente, mas para manter sua liderança, precisa de investimentos substanciais em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura.

A última avaliação da OpenAI, em US$ 86 bilhões (R$ 477 bilhões), foi realizada no final do ano passado, quando funcionários da empresa venderam ações existentes. A Thrive Capital, fundada por Josh Kushner, tem uma longa relação com a OpenAI, tendo investido centenas de milhões de dólares na startup desde 2022. Embora os detalhes sobre outros investidores participantes da nova rodada ainda não tenham sido revelados, a busca por capital reflete a crescente aposta no potencial transformador da inteligência artificial.

Melhorias na AI

A necessidade de captação de recursos pela OpenAI está alinhada com os ambiciosos planos da empresa de criar uma inteligência geral artificial, capaz de superar humanos na maioria das tarefas economicamente viáveis. Esse objetivo exige uma enorme capacidade de processamento de dados, realizada em supercomputadores equipados com chips sofisticados e de alto custo. A construção do GPT-4, o modelo de IA mais avançado da OpenAI até o momento, custou mais de US$ 100 milhões (R$ 556 milhões), e os custos para o desenvolvimento de modelos futuros serão ainda maiores.

A competição no setor de inteligência artificial também se reflete nas movimentações de mercado, com empresas como Google, Amazon e Meta investindo bilhões em suas próprias soluções. No entanto, o ChatGPT continua a liderar em termos de popularidade, com centenas de milhões de usuários mensais. Manter essa liderança requer não apenas inovação constante, mas também a expansão da infraestrutura para suportar a crescente demanda por serviços baseados em IA.

Apesar de todo o entusiasmo em torno da inteligência artificial, o setor ainda não gera receitas à altura dos investimentos massivos realizados. No início de 2024, a OpenAI registrou uma receita anualizada de US$ 3,4 bilhões (R$ 18,9 bilhões), mas investidores continuam confiantes de que a IA transformará radicalmente a economia global, justificando os contínuos aportes de capital na OpenAI e em outras empresas do setor.