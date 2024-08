Projetando R$ 28 milhões de faturamento, startup que atende Ambev e Gerdau criará ‘fábrica de robôs’

Como as grandes empresas garantem a conformidade com o fisco? Pergunte à Ambev ou Gerdau, que poderão recomendar a contratação da startup Dootax.

Fundada em 2018 pelo economista Yvon Gaillard e sócios, a empresa funciona como uma plataforma de automação fiscal, reconhecida por simplificar a rotina tributária e ajudar as empresas a atingir o compliance fiscal.

No primeiro semestre deste ano, a Dootax registrou faturamento de R$ 12 milhões

Nos seis meses, foram processados mais de R$ 23,2 bilhões em impostos

A startup projeta faturar R$ 28 milhões até o final deste ano – 55% a mais que em 2023.

Por meio do modelo SaaS, a plataforma automatiza os processos fiscais de seus parceiros, tornando-os mais ágeis e precisos.

Foi só o modelo de negócio que garantiu esses resultados e projeções?

De acordo com Yvon Gaillard, o primeiro semestre ficou marcado pelo avanço gerado por novas soluções e estratégias, que trouxeram bons resultados para a empresa e sua cartela de clientes. O progresso prepara o terreno para o restante do ano.

“Aproveitamos o lançamento de novos produtos, novos eventos e do clube de usuários para criarmos conexões importantes com o mercado. Isso nos permite entender melhor as demandas, fomentando novas soluções disruptivas e expandindo o relacionamento com gestores influentes da área de tax das grandes empresas brasileiras”, explica.

No 2° semestre, novas soluções terão IA e envolvem “Fábrica de Robôs”

A alta expectativa para o segundo semestre se justifica principalmente pelo lançamento da Fábrica de Robôs Dootax – plataforma que vai permitir que as empresas criem suas próprias automações utilizando a tecnologia da marca.

A nova solução passará a ser impulsionada por uma arquitetura de tecnologia "no code" e "serverless", o que torna o processo de implementação de automações mais rápido e econômico.

“Com a novidade, esperamos capacitar os clientes a otimizar suas operações com maior eficiência e menor custo”, completa Yvon.

Mas, afinal, o que a empresa realmente oferece que atrai empresas tão grandes?

A "Fábrica de Robôs" se une às atuais sete soluções disponíveis no catálogo da Dootax:

Pagamento de Tributos

Gestão de Certidões; Caixa Postal Fiscal

Emissor DFe; Repositório DFe

Gestão de Tarefas Fiscais

Conta Corrente Fiscal.

As ferramentas possibilitam a emissão e o pagamento de guias tributárias, o gerenciamento de certidões de débito e o cumprimento das obrigações fiscais de forma rápida e segura.

