OpenAI adia lançamento da nova tecnologia de assistente de voz por motivos de segurança

A OpenAI anunciou o adiamento do lançamento de sua nova tecnologia de assistente de voz, inicialmente previsto para o final de junho. A empresa justificou a decisão pela necessidade de mais tempo para realizar testes de segurança.

A tecnologia, denominada "modo avançado de voz", foi apresentada em maio e impressionou por suas respostas emocionalmente semelhantes às humanas e quase em tempo real. Inicialmente, a OpenAI planejava disponibilizá-la a um grupo restrito de usuários do ChatGPT Plus. Contudo, na última terça-feira, 25, a empresa comunicou na rede social X que o lançamento precisará ser adiado em um mês.

"Estamos aprimorando a capacidade do modelo de detectar e recusar certos conteúdos. Também estamos trabalhando para melhorar a experiência do usuário e preparar nossa infraestrutura para escalar para milhões de usuários, mantendo respostas em tempo real", explicou a OpenAI.

Conheça as IAs "mais bonitas" do mundo

1 /10 (Kenza Layli: "Criadora de conteúdo gerado por IA, focada no empoderamento feminino em Marrocos e no Oriente Médio".)

2 /10 (Aliya Lou: "Artista de performance, afro-brasileira e japonesa, representando narrativas da diáspora africana.")

3 /10 (Olivia C: "Viajante digital baseada em Portugal, demonstrando a integração positiva entre humano e digital".)

4 /10 (Anne Kerdi: "Promotora da região francesa da Bretanha, destacando a utilidade da IA em várias formas de mídia".)

5 /10 (Zara Shatavari: "Defensora da saúde feminina, desenvolvendo um sistema de auto diagnóstico baseado em IA".)

6 /10 (Aiyana Rainbow: "Voz da comunidade LGBT, promovendo diversidade e inclusão".)

7 /10 (Lalina: Criada com visão artística, protege sua propriedade intelectual enquanto promove compreensão entre culturas.)

8 /10 (Seren Ay: Embaixadora da marca na Turquia, desafiando papéis de gênero e promovendo a cultura turca.)

9 /10 (Asena Ilik: "Demonstrando que influência pode ser gerada sem objetificação, com uma personalidade única e distinta".)

10/10 (Eliza Khan: "Uma das pioneiras como influenciadora de IA em Bangladesh, promovendo inclusão e harmonia social".)

"A tecnologia avançada de voz do ChatGPT pode entender e responder com emoções e sinais não verbais, aproximando-nos de conversas naturais em tempo real com IA", acrescentou a OpenAI. "Nossa missão é trazer essas novas experiências de forma cuidadosa para vocês".

Além dos desafios técnicos, a OpenAI enfrenta um processo judicial movido pela atriz Scarlett Johansson, que alega que a empresa copiou sua voz para um dos personagens de IA.

A voz do personagem "Sky" seria semelhante à do assistente de IA que Johansson interpretou no filme 'Her'. Sam Altman, CEO e cofundador da OpenAI, negou as acusações.