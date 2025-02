O que vai mudar na OpenAI depois da oferta de compra de Elon Musk

A OpenAI estuda medidas para reforçar seu controle interno após a oferta bilionária de Elon Musk para adquirir parte da empresa. O conselho avalia conceder ao braço sem fins lucrativos um direito especial de voto, estratégia que pode impedir que investidores externos influenciem decisões estratégicas, segundo o Financial Times.

Hoje, a OpenAI é controlada por um fundo sem fins lucrativos, estrutura que foi mantida mesmo após a criação de sua divisão comercial. Caso a mudança seja aprovada, esses direitos especiais permitiriam ao conselho anular investidores como Microsoft e SoftBank, garantindo que a decisão final permaneça nas mãos da entidade fundadora.

Oferta de Musk pressiona governança da OpenAI

Musk ofereceu US$ 97,4 bilhões para assumir o controle da OpenAI, proposta que foi rejeitada pelo CEO Sam Altman em sua conta no X (antigo Twitter). No entanto, a tentativa do bilionário acendeu um alerta dentro da companhia, que agora busca mecanismos para evitar novas investidas externas.

O movimento da OpenAI também serve para responder a críticas sobre sua estrutura atual, garantindo que o braço sem fins lucrativos mantenha influência sobre a empresa mesmo em sua fase de crescimento comercial. A decisão sobre os novos direitos de voto pode definir os rumos da companhia em um mercado de inteligência artificial cada vez mais competitivo.