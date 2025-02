Partido conservador lidera eleições na Alemanha, aponta boca de urna

A União Democrática Cristã (CDU), partido conservador da Alemanha, deve vencer as eleições alemãs, segundo pesquisas da boca de urna do país, realizadas neste domingo, 23, após o fechamento das urnas. De acordo com a pesquisa, o CDU tem 29% dos votos.

O partido de extrema-direita AfD, por sua vez, surpreendeu ao alcançar 19%, enquanto o governista SPD caiu para 16%.

A ascensão do AfD pode dificultar a formação de um governo, já que os demais partidos mantêm uma política de isolamento à sigla, investigada por extremismo. Isso pode levar a negociações prolongadas e maior instabilidade política.

O Parlamento alemão, o Bundestag, será responsável por escolher o novo chanceler. A definição da coalizão governamental pode impactar a União Europeia, especialmente diante das pressões dos EUA sobre a economia do bloco e o apoio à Ucrânia.

Nos próximos dias, as lideranças partidárias devem intensificar as negociações para formar um governo e definir a nova direção política da Alemanha.