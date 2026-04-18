Inteligência Artificial

O que é “zero-shot prompting”, técnica número 1 para quem está aprendendo IA

Método permite obter respostas mais diretas da inteligência artificial sem precisar fornecer exemplos, simplificando o uso para iniciantes

O zero-shot prompting permite obter respostas diretas da IA sem a necessidade de exemplos prévios

O zero-shot prompting permite obter respostas diretas da IA sem a necessidade de exemplos prévios

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 18 de abril de 2026 às 06h00.

Entre os conceitos mais citados no uso de inteligência artificial, o “zero-shot prompting” aparece como uma das técnicas mais acessíveis para quem está começando.

Apesar do nome técnico, a ideia é simples: pedir algo à IA de forma direta, sem fornecer exemplos prévios ou instruções complexas.

O que significa “zero-shot”?

O termo “zero-shot” indica que o modelo não recebeu exemplos antes de executar a tarefa.

Na prática, isso significa que o usuário faz um pedido direto, como uma pergunta ou instrução, e a IA responde com base no conhecimento já treinado, sem precisar de demonstrações adicionais.

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É diferente de outras abordagens mais avançadas, em que o usuário fornece exemplos de resposta ou estrutura desejada antes de solicitar o conteúdo.

Como funciona

No uso cotidiano, o zero-shot prompting acontece quando alguém faz um pedido simples, como solicitar uma explicação, um resumo ou uma lista. A IA interpreta a intenção e entrega uma resposta estruturada automaticamente.

A eficiência da técnica está na clareza do comando. Quanto mais direto e específico for o pedido, maior a chance de a resposta vir alinhada ao esperado, sem necessidade de ajustes posteriores.

Para quem está começando, o zero-shot prompting elimina a necessidade de aprender estruturas complexas de comando. Em vez de montar instruções detalhadas, basta saber formular uma boa pergunta.

Isso reduz a curva de aprendizado e permite explorar rapidamente diferentes usos da ferramenta, desde tarefas simples até demandas mais elaboradas.

Apesar da praticidade, o método pode gerar respostas mais genéricas, especialmente em tarefas que exigem formato específico ou maior profundidade. Sem exemplos, a IA tende a assumir um padrão próprio de resposta, que nem sempre corresponde exatamente ao que o usuário deseja.

Por isso, em situações mais complexas, pode ser necessário complementar o pedido com instruções adicionais ou migrar para técnicas mais estruturadas.

O zero-shot prompting é mais indicado para tarefas diretas, como explicações, definições, resumos ou geração de ideias. Ele funciona melhor quando o objetivo é obter uma resposta rápida, sem necessidade de personalização detalhada.

Dominar essa técnica significa entender que nem toda interação com IA precisa ser complexa. Em muitos casos, a resposta desejada pode ser obtida com um comando simples e bem formulado.

Com isso, o usuário ganha agilidade e passa a utilizar a ferramenta de forma mais natural, sem depender de estruturas avançadas para tarefas do dia a dia.

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