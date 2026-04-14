Em 1997, um computador venceu o melhor jogador de xadrez do mundo — e mudou a tecnologia

Em maio de 1997, um confronto chamou a atenção do mundo ao colocar frente a frente o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, e o supercomputador Deep Blue, desenvolvido pela IBM.

O resultado entrou para a história: pela primeira vez, uma máquina venceu o melhor jogador humano em uma série oficial.

A disputa não foi apenas simbólica. O xadrez, conhecido por exigir raciocínio lógico, estratégia e antecipação de movimentos, era considerado um dos maiores desafios para a inteligência artificial.

Ao vencer Kasparov, o Deep Blue demonstrou que computadores poderiam lidar com problemas complexos, avaliando milhões de possibilidades em poucos segundos.

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Como a máquina venceu

O Deep Blue não “pensava” como um humano. Seu funcionamento era baseado em processamento massivo de dados e análise de jogadas possíveis.

O sistema avaliava milhões de movimentos por segundo, calculando quais decisões aumentavam as chances de vitória.

Enquanto Kasparov utilizava intuição e experiência acumulada, o computador operava com força bruta computacional e algoritmos avançados para a época.

Essa diferença de abordagem marcou uma nova forma de entender a relação entre humanos e tecnologia.

O impacto além do xadrez

A vitória do Deep Blue não ficou restrita ao universo do jogo. O feito sinalizou que máquinas poderiam ser aplicadas em áreas que exigem análise complexa, como finanças, logística, medicina e engenharia.

A partir desse marco, a inteligência artificial passou a ser vista não apenas como um experimento acadêmico, mas como uma ferramenta com potencial real de aplicação no mercado e na resolução de problemas do dia a dia.

O que mudou na tecnologia

O episódio de 1997 ajudou a acelerar investimentos em pesquisa e desenvolvimento de sistemas inteligentes.

Nos anos seguintes, novas tecnologias foram surgindo, evoluindo de modelos baseados em cálculo para sistemas capazes de aprender com dados, como os atuais modelos de linguagem.

Hoje, ferramentas de IA são utilizadas para automatizar tarefas, analisar informações em grande escala e apoiar decisões estratégicas — um cenário que começou a ganhar forma a partir de marcos como o confronto entre Kasparov e Deep Blue.

O que antes era um duelo entre homem e máquina se tornou, ao longo do tempo, uma relação de complementaridade.

Profissionais que entendem como usar a tecnologia a seu favor conseguem ampliar produtividade e alcançar resultados mais consistentes em diferentes áreas de atuação.