Artista do MoMa assina obra em prédio de luxo nos Jardins, em São Paulo

Tomás Saraceno (Studio Tomás Saraceno/Divulgação)
Repórter de Mercados
Publicado em 26 de abril de 2026 às 10h00.
Um dos nomes mais reconhecidos da arte contemporânea global vai assinar, pela primeira vez, uma obra em um edifício residencial no Brasil. O argentino Tomás Saraceno, presente em acervos como o do MoMA, em Nova York, e da Tate Modern, em Londres, será o responsável por uma instalação no edifício Clara, novo empreendimento de alto padrão nos Jardins.
A obra será instalada no hall principal do prédio e marca a estreia de Saraceno em espaços residenciais no país.
O projeto é desenvolvido pela Liv Inc – Kopstein e está localizado na esquina da rua Consolação com a alameda Lorena. Com valor geral de vendas (VGV) de R$ 250 milhões, o edifício terá apenas 15 unidades, distribuídas em uma torre única de 18 pavimentos.
Conhecido por trabalhos que combinam arte, ciência e sustentabilidade, Saraceno desenvolve obras que exploram estruturas geométricas e relações entre ecossistemas. No Clara, a instalação foi concebida para dialogar diretamente com a arquitetura do edifício, assinada por Thiago Bernardes.
A proposta é incorporar a arte como elemento central da experiência do morador, e não apenas como complemento estético.
A escolha do artista, segundo a incorporadora, está alinhada a uma estratégia de posicionamento que busca diferenciar o projeto dentro do segmento de alto padrão. “A ideia é criar um projeto autoral que dialogue com a cidade e resgate a tradição modernista de integração entre arte e arquitetura”, afirma João Pedro Camargo, sócio da Liv Inc – Kopstein.
Esse conceito já aparece no estande de vendas do empreendimento. Em parceria com a consultoria Azcune e a galeria Almeida & Dale, o espaço funciona como uma espécie de extensão cultural, com obras de artistas como Mira Schendel, León Ferrari, Luiz Sacilotto, Judith Lauand e Amilcar de Castro.
O Clara segue uma lógica cada vez mais comum no mercado de alto padrão: baixa densidade e alto nível de personalização. As unidades variam entre 305 metros quadrados e 517 metros quadrados.
O hall social, onde será instalada a obra de Saraceno, foi projetado com pé-direito duplo para reforçar o impacto visual e simbólico da integração entre arte e arquitetura.
Ao trazer um artista com presença em instituições internacionais para dentro de um empreendimento residencial, o projeto reforça uma tendência no mercado imobiliário de luxo de buscar por diferenciação por meio de elementos culturais e autorais, que extrapolam o padrão tradicional de construção.
A previsão de entrega é 2029. O empreendimento está em fase de lançamento com obras em andamento.