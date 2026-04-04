Inteligência Artificial

O que é “model collapse” — e por que ele preocupa empresas de IA

Fenômeno ocorre quando sistemas passam a aprender com conteúdos gerados por outras inteligências artificiais, comprometendo qualidade e diversidade das respostas

Uso excessivo de dados gerados por IA pode afetar a qualidade e a confiabilidade dos modelos (Ilustração/Getty Images)

Uso excessivo de dados gerados por IA pode afetar a qualidade e a confiabilidade dos modelos (Ilustração/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 4 de abril de 2026 às 08h06.

À medida que a inteligência artificial se torna mais presente na produção de conteúdo, um novo risco começa a chamar a atenção de empresas e pesquisadores: o chamado “model collapse”.

O termo descreve um processo em que modelos de IA passam a ser treinados com dados gerados por outras IAs, criando um ciclo que pode degradar a qualidade das respostas ao longo do tempo.

O que é “model collapse”?

O fenômeno ocorre quando sistemas deixam de aprender predominantemente com dados humanos originais e passam a incorporar, em grande escala, conteúdos produzidos por inteligência artificial. Com o tempo, isso pode levar à perda de diversidade, nuance e precisão nas respostas.

Na prática, é como uma cópia de cópia: cada nova geração de conteúdo tende a ficar mais distante da fonte original, com maior risco de simplificação excessiva, erros e distorções.

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Com o aumento do volume de textos, imagens e dados gerados por IA na internet, torna-se mais difícil separar conteúdos humanos de conteúdos sintéticos durante o treinamento de novos modelos. Sem esse filtro, sistemas passam a “aprender” a partir de material que já foi processado por outra IA.

Esse ciclo pode se intensificar conforme mais empresas utilizam ferramentas automatizadas para produção de conteúdo, ampliando a presença de dados artificiais disponíveis online.

Por que preocupa empresas de tecnologia

O principal impacto está na qualidade das respostas. IAs treinadas com dados menos diversos tendem a gerar conteúdos mais genéricos, repetitivos e com menor precisão. Isso afeta diretamente a confiabilidade das ferramentas e a experiência do usuário.

Além disso, há risco de reforço de erros. Informações imprecisas, quando replicadas por diferentes sistemas, podem ganhar escala e parecer mais confiáveis do que realmente são.

Impactos no desenvolvimento de IA

Para empresas de tecnologia, o “model collapse” representa um desafio técnico relevante. Manter a qualidade dos modelos exige acesso contínuo a dados originais, variados e confiáveis, além de estratégias para filtrar conteúdos gerados por IA durante o treinamento.

Esse cenário também aumenta a importância de curadoria de dados e validação humana, etapas fundamentais para garantir que os sistemas continuem evoluindo sem perder consistência.

O avanço da inteligência artificial depende diretamente da qualidade dos dados utilizados em seu treinamento. À medida que o volume de conteúdo sintético cresce, empresas precisam desenvolver mecanismos para preservar a diversidade e a precisão das informações.

Sem esse cuidado, o risco é que os próprios sistemas passem a limitar sua capacidade de aprendizado, comprometendo o desenvolvimento de soluções mais sofisticadas no futuro.

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