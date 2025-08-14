Bússola

Um conteúdo Bússola

Empresa brasileira lança plataforma para democratizar IA formando 200 mil profissionais até 2030

“Cultura Builder” aposta em comunidade e capacitação acessível para formar uma nova geração de profissionais

Fundadores somam décadas de experiências em negócios digitais (Cristian Borrego Sala/Getty Images)

Fundadores somam décadas de experiências em negócios digitais (Cristian Borrego Sala/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07h00.

Lançada em junho deste ano, a plataforma Cultura Builder chegou ao mercado com uma proposta fora da curva: transformar profissionais comuns em desenvolvedores de soluções próprias com o uso da inteligência artificial

Utilizando o termo “Builders”, criado por Ariel Alexandre, sócio-fundador, a empresa mira criar senso de comunidade e formar cerca de 200 mil profissionais até 2030. Para os fundadores, a meta é desenvolver uma nova geração de trabalhadores capazes de construir, testar e escalar soluções de forma autônoma, com o apoio de IA Generativa.

O objetivo é ocupar um gap estratégico no mercado brasileiro. De acordo com estimativas globais, o setor de educação em inteligência artificial deve movimentar cerca de R$5 bilhões em 2025, com potencial de triplicar em poucos anos. Mas apesar do cenário promissor, o Brasil ainda carece de uma plataforma educacional nativa com foco em IA aplicada ao cotidiano.

A empresa pretende ocupar esse vácuo, mirando 5 mil “builders” capacitados e R$30 milhões em faturamento no primeiro ano. O plano é chegar a 2030 com valuation de R$1 bilhão. 

Resultados em dois meses

A Cultura Builder se baseia no objetivo de democratizar o acesso à IA aplicada e capacitar profissionais – mesmo aqueles sem formação em tecnologia – a usarem a inteligência artificial de forma prática para resolver problemas reais, automatizar tarefas e aumentar em até 10 vezes a produtividade em suas rotinas. 

A plataforma está há dois meses no ar, ainda em soft open, e já conta com mais de 2500 usuários – englobando diversos segmentos. Os projetos vão desde agronegócios a controle de caixa pessoal, a produtos de inovação que utilizam blockchain como base. 

“A Cultura Builder representa mais do que uma mudança tecnológica — é um convite para repensar fundamentalmente nossa relação com o trabalho, a produtividade e o propósito. Profissionais builders estão criando micro impérios digitais, operando com estruturas enxutas que desafiam a lógica corporativa tradicional”, conta Ariel Alexandre. 

Quem são os empreendedores por trás da iniciativa?

À frente da iniciativa estão quatro sócios com trajetória consolidada em tecnologia, blockchain, web3 e inovação: 

  • Ariel Alexandre – Empreendedor com mais de 20 anos de experiência e CEO do Gotas.com, plataforma de inovação em blockchain
  • Bruno Pessoa – Country Manager do Brasil na Chiliz/Socios.com - liderando soluções blockchain para engajamento de fãs no esporte
  • Caio Vicentino – Sócio do Gotas.com e do DeFi Station
  • Deco Montenegro – Sócio-fundador da Reset Funds e empreendedor serial

O grupo soma décadas de experiências em negócios digitais e projetos que atenderam grandes marcas como Microsoft, Nestlé e L’Oréal, além de iniciativas no esporte, DeFi e cidades inteligentes. 

“Queremos que a Cultura Builder seja não apenas uma plataforma educacional, mas um celeiro de negócios criados por pessoas que, até ontem, nunca imaginaram desenvolver tecnologia própria. A IA finalmente está nas mãos de todos, e queremos potencializar esse movimento no país”, conclui Bruno Pessoa. 

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube 

 

 

 

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificial

Mais de Bússola

O que é uma CCF e por que ela é importante para o varejo omnichannel?

Quais tipos de seguros podem reduzir os prejuízos das mudanças climáticas nas empresas?

Opinião: não existe jornada de compra que se sustente sem escuta ativa

Bússola & Cia: restaurantes geraram 4,5 mil vagas de emprego em junho

Mais na Exame

ESG

ONU e Brasil adiam mais uma vez reunião sobre crise de hospedagem da COP30

Brasil

'Vivemos uma tentativa de golpe', diz Lula após encontro com autor Steven Levitsky

Mercados

Mercados operam cautelosos com PIB do Reino Unido acima do previsto e PPI dos EUA no radar

Negócios

A caminho do bilhão, Sankhya usa IA para eliminar o caos no 'deploy' de ERPs