O cargo de IA que paga até R$ 27 mil no Brasil — e o caminho para chegar até ele

O cargo de engenheiro de inteligência artificial está entre as funções com maior demanda no Brasil em 2026. De acordo com o Guia Salarial 2026 da Robert Half, a remuneração média da posição varia entre R$ 19.500 e R$ 27.100, com valores mais altos em funções ligadas à estratégia tecnológica das empresas.

A procura acompanha a adoção de ferramentas automatizadas nas companhias. Ao mesmo tempo, o país enfrenta o desafio de formar mão de obra para atender a essa demanda.

Quem quer entender como a IA se aplica ao trabalho pode começar pelo Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas práticas, online, por R$ 37. Garanta sua vaga!

O que faz um engenheiro de IA

O engenheiro de IA desenvolve sistemas que aprendem a partir de dados. Assistentes virtuais, sistemas de recomendação (como os que sugerem filmes ou produtos) e modelos generativos, capazes de criar textos e imagens, são exemplos de produtos desse trabalho.

Na prática, ele cria e treina modelos de machine learning, técnica em que o computador identifica padrões em grandes volumes de informação sem que cada regra seja programada manualmente. Depois, integra essas soluções a plataformas digitais. Python está entre as linguagens de programação utilizadas na área.

Formação e habilidades exigidas

Os caminhos mais comuns de entrada são os cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação. Especializações em programação, ciência de dados ou machine learning são citadas como diferenciais.

Além da parte técnica, as empresas passaram a buscar profissionais capazes de interpretar informações geradas por sistemas automatizados. A especialista Roberta Antunes aponta análise de dados, pensamento crítico e adaptação a novas tecnologias entre as habilidades mais exigidas. Também ganha valor a alfabetização em IA, que é a compreensão de como essas ferramentas funcionam.

Para dar o primeiro passo com orientação prática, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas online por R$ 37.

Outras carreiras ligadas à IA

A engenharia não é o único caminho. Pesquisadores e consultores criam algoritmos e estudam soluções para processar grandes volumes de dados. Segundo o especialista Pettrus Vaz, a atuação exige formação em exatas e pode incluir mestrado ou doutorado. Profissionais de nível pleno e sênior podem receber entre R$ 10 mil e R$ 18 mil, com variações em projetos internacionais ou centros de pesquisa.

Há ainda a área de infraestrutura. Técnicos e especialistas em data centers operam e mantêm os servidores, as redes e os sistemas que processam os dados usados pelas plataformas de IA.

Como migrar para a área

Para quem já trabalha em outra função, especialistas indicam usar ferramentas de IA em projetos práticos, estudar modelos de linguagem e participar de iniciativas de treinamento e avaliação de sistemas baseados em dados. O trabalho remoto também permite atuar em empresas e laboratórios no exterior sem sair do Brasil.

O que esperar do mercado

Segundo especialistas ouvidos pelo portal DOL, as carreiras ligadas à inteligência artificial tendem a crescer com mais investimentos em tecnologia, automação e análise de dados. O professor Tiago Zanolla afirma que novas vagas devem continuar surgindo conforme as empresas integrem sistemas automatizados aos seus processos.

Para quem quer se preparar para essa transição, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37. Clique aqui para se inscrever!