Nvidia planeja iniciar envios de chips de IA H200 à China até fevereiro

A Nvidia informou a clientes chineses que pretende começar, até meados de fevereiro, o envio de seus chips de inteligência artificial H200, considerados os segundos mais poderosos da empresa.

Segundo a Reuters, o prazo citado pela companhia leva em conta o Ano Novo Lunar, principal feriado do calendário chinês, que paralisa atividades industriais e comerciais no país por vários dias.

Segundo duas das fontes, a fabricante americana pretende atender os pedidos iniciais a partir de estoques já existentes. As remessas devem somar entre 5.000 e 10.000 módulos, o equivalente a cerca de 40 mil a 80 mil chips H200.

A Nvidia também comunicou aos clientes que planeja ampliar a capacidade de produção desses chips. De acordo com uma terceira fonte, os pedidos para essa nova capacidade devem ser abertos no segundo trimestre de 2026.

Apesar dos planos, ainda há incerteza sobre o cronograma, já que Pequim não aprovou oficialmente nenhuma compra do H200 até o momento. As fontes afirmam que o avanço das entregas depende de decisões do governo chinês.

Mudança na política dos EUA destrava possível venda

As remessas planejadas marcariam as primeiras entregas do H200 à China desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste mês que Washington permitiria a venda do chip mediante o pagamento de uma taxa de 25%.

Na semana passada, a Reuters informou que o governo americano iniciou uma revisão interagências dos pedidos de licença para a venda do H200 à China, cumprindo a promessa feita por Trump. A decisão representa uma mudança em relação à política do governo anterior, que havia proibido a exportação de chips avançados de IA ao país por motivos de segurança nacional.

O H200 integra a linha Hopper, geração anterior de chips da Nvidia, e segue amplamente utilizada em aplicações de IA, apesar de ter sido superada pela nova linha Blackwell. A empresa tem priorizado a produção dos chips mais recentes, o que tornou o fornecimento do H200 mais limitado.

Segundo a Reuters, autoridades chinesas realizaram reuniões de emergência neste mês para discutir o tema. Uma das propostas avaliadas prevê que cada compra de H200 seja acompanhada por uma proporção obrigatória de chips produzidos por fabricantes chineses.

Empresas locais de tecnologia, como Alibaba e ByteDance, demonstraram interesse no H200, que oferece desempenho cerca de seis vezes superior ao H20, versão limitada que a Nvidia desenvolveu especificamente para o mercado chinês.