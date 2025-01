No ano novo da Microsoft: US$ 80 bilhões em investimentos para data centers de IA

A Microsoft anunciou que gastará US$ 80 bilhões no ano fiscal de 2025 para construir data centers projetados para lidar com cargas de trabalho de inteligência artificial (IA). Mais da metade desse montante será investida nos Estados Unidos, conforme detalhado em um comunicado de Brad Smith, vice-presidente da companhia.

Desde o lançamento do ChatGPT pela OpenAI em 2022, o mercado de IA tem exigido infraestruturas mais robustas para treinar e operar modelos cada vez mais sofisticados. A Microsoft, que já investiu mais de US$ 13 bilhões na OpenAI, tornou-se uma peça central dessa transformação, fornecendo suporte técnico e incorporando IA a produtos como Windows, Teams e Microsoft 365. Esse avanço gerou um crescimento de 33% na receita de serviços de nuvem no primeiro trimestre fiscal de 2025, com 12 pontos percentuais desse aumento vindos de serviços baseados em IA.

Os US$ 80 bilhões planejados para data centers fazem parte de uma estratégia mais ampla. No primeiro trimestre fiscal, a Microsoft já havia registrado US$ 20 bilhões em despesas de capital e aquisições. Amy Hood, diretora financeira da empresa, confirmou que os gastos continuarão crescendo no segundo trimestre, impulsionados pela demanda por serviços de IA e pela necessidade de expandir a infraestrutura global.

Brad Smith destacou o papel crucial dos Estados Unidos na liderança da corrida pela IA, impulsionada pelo investimento privado e pela inovação de empresas locais. Ele também alertou para os avanços da China, que vem oferecendo subsídios para chips e construindo data centers em países em desenvolvimento, criando uma dependência tecnológica de suas plataformas. “A melhor resposta dos Estados Unidos não é reclamar da concorrência, mas garantir que vençamos a corrida pela frente”, afirmou Smith, defendendo mais investimentos em educação e promoção de tecnologias americanas no exterior.

Além do desafio geopolítico, a Microsoft encara uma disputa acirrada com outras gigantes da tecnologia, que também estão investindo pesadamente em IA. Empresas como Nvidia têm se beneficiado do aumento na demanda por unidades de processamento gráfico (GPUs), essenciais para treinar modelos de IA. A Microsoft, por sua vez, aposta em parcerias estratégicas e em seu modelo de negócios baseado em nuvem para consolidar sua presença no mercado.

O plano de investimento bilionário destaca o papel central que a IA desempenhará nos próximos anos. Mais do que apenas inovação tecnológica, a corrida por infraestrutura e inteligência artificial moldará a competitividade global, com empresas e nações disputando liderança em um setor que promete redefinir economias e relações internacionais.

Satya Nadella anuncia R$ 14,7 bilhões para expandir IA e infraestrutura no Brasil

Durante sua visita ao Brasil em setembro, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, revelou um investimento de R$ 14,7 bilhões em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial no país ao longo dos próximos três anos.

O anúncio, feito em São Paulo, destacou o compromisso da empresa em promover crescimento econômico e impacto social por meio de tecnologia avançada, alinhando o Brasil às principais inovações globais em IA.

Nadella enfatizou que o investimento visa não apenas expandir a capacidade tecnológica local, mas também democratizar o acesso a ferramentas de IA para empresas, desenvolvedores e cidadãos.