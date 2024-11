Silvio Ferraz de Campos: empresas se preparam para o impacto da inteligência artificial em 2025

Por Silvio Ferraz de Campos*

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) revolucionou a Tecnologia da Informação (TI)], transformando indústrias e o nosso cotidiano. As tendências que se desenham para 2025 prometem reconfigurar radicalmente o mundo em que vivemos. Da IA generativa à computação quântica, passando pela segurança cibernética autônoma e o metaverso, essas inovações não só moldam o futuro das empresas, mas também o da sociedade.

A IA também se apresenta como uma aliada no combate às mudanças climáticas e na ampliação do acesso ao conhecimento. Em 2025, o ambiente empresarial será profundamente impactado pela capacidade da IA de automatizar processos e fornecer insights baseados em dados, transformando a tomada de decisões.

IA generativa: o motor da inovação

A IA generativa será um dos motores centrais dessa transformação, oferecendo não apenas análise de padrões, mas soluções criativas e o desenvolvimento de novos produtos. O relatório Radar Tecnológico 2025/2026 do Instituto Venturus indica que tecnologias emergentes, como inteligência artificial generativa e redes neurais avançadas, trarão avanços significativos em diversas áreas, como a criação de conteúdo e interações mais naturais entre humanos e máquinas.

Uma das tecnologias mais promissoras é a Inteligência Artificial Generativa multimodal, que integra texto, imagem, áudio e vídeo. Sua adoção pode proporcionar vantagens competitivas, especialmente em um cenário de mercado em rápida evolução. Outras inovações, como a Web3 e os avanços em robótica, também são fundamentais para esse futuro, destacando a importância da sustentabilidade integrada (ESG) nas estratégias empresariais.

O papel transformador da computação quântica

A computação quântica se destaca como uma das áreas mais inovadoras da TI em 2025. Ao utilizar qubits (bits quânticos), esses computadores poderão resolver problemas complexos de maneira muito mais rápida, o que terá implicações significativas em criptografia, otimização financeira e descobertas científicas.

PLN, AR e VR: novas fronteiras da interação digital

O processamento de linguagem natural (PLN) está evoluindo rapidamente, permitindo que as máquinas compreendam e gerem linguagem humana com precisão. Isso transformará setores como atendimento ao cliente e educação, tornando as interações mais empáticas e naturais.

Além disso, a realidade aumentada (AR) e a realidade virtual (VR) se tornarão essenciais na transformação digital, proporcionando interações mais ricas entre os mundos digital e físico. A robótica também avançará, com máquinas que tomam decisões em tempo real, adaptando-se a novos cenários.

Agentes autônomos e a cibersegurança inteligente

“Agentes autônomos” emergirão como protagonistas, operando sem necessidade de supervisão humana. Esses sistemas, baseados em IA, identificarão padrões, tomarão decisões e executarão ações, aprimorando-se continuamente.

Entretanto, o aumento das ameaças cibernéticas exigirá que os sistemas de IA desempenhem um papel crucial na detecção de violações e na automação da segurança. O uso de machine learning será vital para proteger dados e sistemas, identificando e neutralizando ataques em tempo real.

Ética e regulamentação: os desafios do futuro

Com essa crescente influência tecnológica, a regulamentação se torna imprescindível. Questões éticas e legais precisam ser abordadas para garantir um uso responsável dessa inteligência.

Preparação para a era da Inteligência Artificial

Estamos apenas começando a explorar as vastas possibilidades da IA para criar um futuro melhor. Integrar a IA às estratégias de negócios pode abrir novas oportunidades, mas isso requer trabalhadores capacitados e uma mentalidade adaptável. As empresas devem estar dispostas a experimentar, inovar e adotar uma postura ágil diante das mudanças.

A era da Inteligência Artificial está apenas começando, e o que está por vir pode redefinir completamente nossas vidas e o funcionamento das organizações. Preparar-se para essas transformações é essencial para quem deseja sobreviver e prosperar neste novo cenário.

Silvio Ferraz de Campos é CEO da Positivo Servers & Solutions. Formado em administração de empresas e responsável pelo marketing e vendas da Positivo Servers & Solutions, ele trabalha há mais de 30 anos no setor de TI. Em 1988, fundou a Accept, antigo nome da Positivo Servers & Solutions.

