Não sabe como crescer com IA? Executivo do BCG revela o segredo

O Chief AI Ethics Officer do Boston Consulting Group (BCG), Steven Mills, destacou que o sucesso na implementação da inteligência artificial no ambiente corporativo depende de treinamento estruturado para os funcionários. Segundo ele, os colaboradores desejam, em média, cinco horas de treinamento prático, coaching e mentoria em IA, mas apenas um terço está recebendo esse suporte atualmente.

“Quando os funcionários começam a perceber o valor da IA, por exemplo, ao usá-la para revisar textos ou criar relatórios, eles passam a explorar outras formas de aplicação, gerando um ciclo virtuoso de aprendizado e uso”, afirmou Mills, durante o Semafor World Economic Summit.

Um relatório recente do BCG indicou que apenas 5% das empresas obtêm valor efetivo da IA. Mills reforçou que as organizações precisam reimaginar seus processos de negócios e serviços, e não apenas inserir a tecnologia em processos antigos centrados no humano. “A IA é uma ferramenta transformadora. Pode fazer coisas que nunca conseguimos antes”, disse.

O executivo também comentou sobre a adoção de IA no setor público. Com o acesso quase gratuito a ferramentas oferecidas por empresas como OpenAI, Anthropic, Meta, Google e Microsoft, governos têm acelerado a implementação de soluções digitais, seguindo o ritmo do setor privado. “A tendência de adoção vai disparar em breve. Quem já usa tecnologia na vida pessoal quer a mesma acessibilidade no trabalho”, concluiu.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

