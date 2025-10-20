Escola de IA em São Francisco promete ensino revolucionário com apenas 2h/dia

A Alpha School promete um ensino personalizado por IA que reduz o tempo de aula e dobra o aprendizado — mas especialistas alertam para riscos e limites (Getty Images).
Redação Exame
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11h29.
São Francisco, o coração da inovação tecnológica, acaba de ganhar uma escola que coloca a inteligência artificial (IA) no centro da sala de aula. A Alpha School San Francisco, inaugurada neste semestre, atende alunos do ensino fundamental (K-8) e promete revolucionar o aprendizado com uma metodologia “impulsionada por IA”.
O modelo chama atenção: os alunos estudam apenas duas horas por dia de disciplinas tradicionais, como matemática e história, usando softwares personalizados que se adaptam ao ritmo e ao estilo de aprendizado de cada estudante. O restante do dia é dedicado ao desenvolvimento de habilidades práticas — desde operar um food truck até criar projetos de empreendedorismo e cidadania digital.
Segundo a Alpha, a inteligência artificial é “o núcleo da filosofia educacional” da instituição, ajustando conteúdos e acompanhando o progresso de cada aluno de forma automatizada.
O sistema da Alpha é baseado em uma abordagem individualizada. Cada aluno aprende por meio de aplicativos que monitoram o desempenho e ajustam automaticamente o nível das atividades. As aulas são conduzidas por “guias” — e não professores — que funcionam como mentores durante o processo de aprendizado autônomo.
A proposta parece futurista, mas lembra modelos tradicionais como o Montessori, que também privilegia a autonomia do estudante. Segundo Ying Xu, professora de educação em Harvard, o diferencial da Alpha está na intensidade da aplicação tecnológica. “A tecnologia amplifica o que outras escolas já fazem, mas não substitui a presença humana”, explica.
Com mensalidades entre as mais altas de São Francisco, a Alpha atrai famílias de alto poder aquisitivo e executivos do setor tecnológico. O projeto é liderado pela educadora e influenciadora MacKenzie Price e conta com o apoio de investidores como o bilionário Bill Ackman e o empresário Joe Liemandt.
Críticos apontam que o sucesso da Alpha pode estar mais ligado ao contexto privilegiado dos alunos do que à metodologia em si. A escola rebate, afirmando que o modelo pode ser escalado e aplicado a qualquer realidade, inclusive em comunidades de baixa renda — o que já estaria sendo testado em unidades no Texas.
