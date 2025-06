Musk sai em busca de mais US$ 4,3 bi após de ter queimado caixa do X com IA

A xAI, startup de inteligência artificial fundada por Elon Musk, está em negociações para levantar US$ 4,3 bilhões por meio de um investimento em ações, além dos US$ 5 bilhões que a empresa tenta obter com investidores de dívida. A informação foi revelada a investidores pela própria companhia, que pediu anonimato, segundo a Bloomberg.

A necessidade de novos recursos surge, em parte, devido ao alto gasto com os US$ 14 bilhões que a xAI arrecadou até o momento por meio de emissões de ações, desde sua criação, em 2023. De acordo com os dados compartilhados com os investidores, até 31 de março, a empresa ainda possuía apenas US$ 4 bilhões desses fundos em seu balanço patrimonial.

Os compromissos relacionados à venda de dívida, no valor de US$ 5 bilhões, devem ser concluídos até terça-feira, segundo fontes próximas ao processo. Além disso, a empresa pode contar com um reembolso de US$ 650 milhões de um de seus fabricantes, o que ajudaria a reduzir custos.

O setor de inteligência artificial tem se tornado cada vez mais competitivo, com grandes empresas buscando garantir chips e infraestrutura necessários para treinar modelos de IA avançados, como o Grok, da xAI, e o ChatGPT.

Apesar das altas despesas, a xAI viu sua avaliação subir para US$ 80 bilhões no fim do primeiro trimestre de 2025, um crescimento significativo em relação aos US$ 51 bilhões registrados no fim de 2024.

Investidores como Andreessen Horowitz, Sequoia e VY Capital participaram das rodadas anteriores de captação de recursos. Recentemente, Musk decidiu fundir a xAI com sua plataforma de mídia social, X, embora o novo financiamento seja destinado exclusivamente para as operações de IA da empresa.