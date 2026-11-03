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Saber fazer a pergunta certa à IA virou diferencial de carreira? O que dizem especialistas

Levantamentos da PwC e do Fórum Econômico Mundial mostram que pensamento analítico e uso aplicado da IA ganham peso nas contratações

Saber fazer a pergunta certa à IA virou diferencial de carreira? O que dizem especialistas (Magnific)

Saber fazer a pergunta certa à IA virou diferencial de carreira? O que dizem especialistas (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 15h57.

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Escrever um bom comando para uma ferramenta de inteligência artificial já faz parte da rotina de analistas, coordenadores e gestores. Reportagens recentes indicam que comandos com contexto e objetivo claros geram respostas mais úteis e que a capacidade de integrar IA ao trabalho passou a ser observada em processos seletivos.

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Prompt deixou de ser profissão isolada

Por alguns meses, o chamado engenheiro de prompt foi apresentado como a profissão do futuro. Reportagem da EXAME de agosto de 2026 aponta que o mercado passou a buscar um perfil mais amplo, capaz de trabalhar com IA de forma aplicada. Nesse cenário, escrever bons comandos é uma ferramenta dentro da função, e não necessariamente a função.

A pesquisa Global AI Jobs Barometer 2026, da PwC, segue na mesma direção. Com base em mais de 1 bilhão de anúncios de emprego, o estudo identificou um prêmio salarial médio de 62% para profissionais com habilidades em IA, categoria que inclui engenharia de prompts e machine learning.

O que está por trás de uma boa pergunta

O Fórum Econômico Mundial, no Future of Jobs Report 2025, aponta o pensamento analítico como competência central para 69% dos empregadores. O relatório estima ainda que 39% das habilidades atuais dos trabalhadores devem mudar ou ficar defasadas até 2030.

Na prática, perguntar bem a uma IA depende desse raciocínio: interpretar o problema, definir o que se espera da resposta e comparar alternativas antes de decidir. Análises do relatório destacam que a tecnologia automatiza tarefas repetitivas, enquanto o pensamento analítico orienta o uso das ferramentas.

Contexto, objetivo e direcionamento

Comandos detalhados, com contexto, objetivo e direcionamento claros, tendem a produzir resultados mais úteis e precisos. Em comunicação, marketing, atendimento, educação e análise de dados, profissionais já usam IA para acelerar tarefas que antes levavam horas.

Julgamento sobre a resposta

A PwC também registra que, em cargos de entrada mais expostos à tecnologia, habilidades tradicionalmente associadas a profissionais experientes, como julgamento e liderança, aparecem com mais frequência.

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Habilidade de IA e remuneração no Brasil

No país, o Guia Salarial 2026 da Robert Half coloca o engenheiro de IA entre os profissionais de tecnologia com maiores salários, com faixa de R$ 19,5 mil a R$ 27,1 mil. O levantamento também aponta que profissionais em busca de novas oportunidades querem desenvolver competências como IA generativa e desenvolvimento de software com IA.

O que os dados indicam

Os levantamentos reunidos apontam três movimentos: a demanda por habilidades de IA vem acompanhada de remuneração maior, o pensamento analítico segue como competência central e a formulação de bons comandos é tratada como parte de um conjunto mais amplo de capacidades. O Fórum Econômico Mundial estima ainda que 59 em cada 100 trabalhadores precisarão de treinamento ou requalificação até 2030.

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