Mistral AI, rival parisiense da OpenAI, recebe aporte de US$ 415 milhões

A Mistral AI, startup francesa de inteligência artificial (IA), concluiu uma aguardada rodada de financiamento de Série A, angariando €385 milhões, equivalente a US$ 415 milhões. De acordo com informações da Bloomberg, este valor eleva a avaliação da empresa para aproximadamente US$ 2 bilhões. Paralelamente, a Mistral AI inaugura nesta segunda-feira, 11, sua plataforma comercial.

Anteriormente, a empresa captou US$ 112 milhões em uma rodada seed há menos de seis meses, com o objetivo de estabelecer um concorrente europeu para a OpenAI. Fundada por ex-membros do Google DeepMind e da Meta, a Mistral AI foca em modelos fundamentais de IA com uma perspectiva de tecnologia aberta.

A rodada mais recente de financiamento é liderada pela Andreessen Horowitz (a16z), contando novamente com a participação da Lightspeed Venture Partners. Além destes, a rodada inclui um extenso grupo de investidores, como Salesforce, BNP Paribas, CMA-CGM, General Catalyst, Elad Gil e Conviction.

Em setembro, a Mistral AI lançou seu primeiro modelo denominado Mistral 7B. Este modelo de linguagem de grande escala não visa competir diretamente com o GPT-4 ou Claude 2, pois foi treinado em um conjunto de dados “pequeno”, com cerca de 7 bilhões de tokens como parâmetros.

A empresa optou por não disponibilizar o modelo Mistral 7B via APIs, mas sim como um download gratuito, permitindo que desenvolvedores o executem em seus próprios dispositivos e servidores.

O modelo foi lançado sob a licença Apache 2.0, uma licença de código aberto sem restrições de uso ou reprodução, além da atribuição. Embora o modelo possa ser executado por qualquer pessoa, seu desenvolvimento ocorreu a portas fechadas, utilizando um conjunto de dados proprietário e não divulgado.

A Mistral AI também desempenhou um papel importante nas discussões sobre regulamentação da IA na União Europeia, aprovada no sábado, 9. A startup francesa de IA tem defendido uma isenção total para modelos fundamentais, argumentando que a regulação deveria se aplicar a casos de uso e empresas que trabalham com produtos usados diretamente pelos usuários finais.

Os legisladores da UE chegaram a um acordo político há alguns dias. As empresas que trabalham com modelos fundamentais enfrentarão requisitos de transparência e terão que compartilhar documentação técnica e resumos do conteúdo dos conjuntos de dados.