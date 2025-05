Microsoft vai permitir que IAs sejam creditadas como autoras de código no GitHub

A Microsoft apresentou uma atualização para o Copilot do GitHub e agora terá uma abordagem de incentivo para desenvolvedores usarem IA na criação de código de programação. O novo agente de IA é capaz de executar tarefas de programação específicas, como adicionar recursos, corrigir bugs e melhorar a documentação. Por isso, será possível creditar a IA em um código que for publicado na plataforma de comunidade do GitHub — funcionando como um desenvolvedor adicional na equipe.

Ao completar a tarefa, o agente cria um novo arquivo com o código gerado, resume o que fez e aguarda revisão humana. Caso o desenvolvedor aprove, o sistema integra o conteúdo automaticamente aos arquivos existentes no projeto.

Segundo Thomas Dohmke, CEO do GitHub, o agente se destaca em tarefas de complexidade baixa a média em códigos já bem testados. Ele pode automatizar parte do trabalho repetitivo de engenharia de software, liberando os desenvolvedores para funções mais criativas. O modelo que alimenta a ferramenta é o Claude 3.7 Sonnet, da Anthropic, de acordo com porta-voz do GitHub.

Mais de 15 milhões de usuários e planos pagos

Com mais de 15 milhões de usuários ativos, número quatro vezes maior que o registrado há um ano, o GitHub Copilot tem se expandido rapidamente. A plataforma, adquirida pela Microsoft em 2018, já gera mais de US$ 2 bilhões por ano em receita anualizada, segundo dados divulgados no ano passado.

O novo agente será liberado em versão de testes (preview) apenas para usuários das assinaturas Copilot Pro+ e Copilot Enterprise — não estará disponível gratuitamente, diferentemente da camada básica do Copilot para uso individual.

A expectativa é que o GitHub colete feedback de desenvolvedores antes de ampliar a distribuição da ferramenta.