Microsoft se prepara para lançar modelos GPT-4.5 e GPT-5 da OpenAI

A Microsoft está finalizando a infraestrutura necessária para hospedar os novos modelos de inteligência artificial da OpenAI, segundo o The Verge. O modelo GPT-4.5, codinome Orion, deve ser lançado dentro de algumas semanas, conforme indicado pelo CEO da OpenAI, Sam Altman. No entanto, a Microsoft espera começar a rodar o modelo já na próxima semana.

GPT-4.5 será o último modelo da OpenAI antes da adoção completa de cadeias de raciocínio, um avanço técnico na IA. A empresa já sugeriu que o novo modelo será significativamente mais potente do que o GPT-4.

O lançamento do GPT-5 está previsto para o final de maio, alinhando-se à promessa de Altman de uma nova geração da tecnologia dentro de alguns meses. Essa atualização será mais impactante, integrando o modelo de raciocínio o3, apresentado pela OpenAI em dezembro.

A OpenAI optou por não lançar o modelo o3 de forma independente, incorporando-o diretamente ao GPT-5. Esse movimento segue a estratégia da empresa de consolidar seus modelos de linguagem em um único sistema mais avançado, que pode ser um passo em direção à chamada inteligência artificial geral, ou AGI, sigla do inglês que significa inteligência g

Integração com os serviços da Microsoft

Com o lançamento do GPT-5, a OpenAI pretende unificar os modelos da série "o" e "GPT", eliminando a necessidade de os usuários escolherem manualmente qual utilizar. Sam Altman declarou recentemente que a empresa "odeia tanto quanto os usuários" a necessidade de selecionar modelos e busca uma IA unificada e mais intuitiva.

Se a OpenAI cumprir o cronograma e lançar o GPT-5 até maio, isso coincidirá com a conferência Microsoft Build, marcada para 19 de maio, e que competirá diretamente com o Google I/O na mesma semana. No ano passado, Altman apareceu no evento da Microsoft poucos dias após o lançamento do GPT-4o.

No passado, lançamentos da OpenAI geraram desafios internos para a Microsoft. O lançamento do GPT-4o, por exemplo, impactou os serviços pagos da empresa na plataforma Azure. Agora, a Microsoft deve estar mais preparada para integrar os novos modelos à sua suíte de produtos, incluindo o Copilot, assistente de IA da empresa.

Além disso, a Microsoft vem aprimorando a forma como os usuários interagem com o Copilot. O sistema antes oferecia opções como "criativo", "balanceado" e "preciso", mas essas categorias foram removidas em uma reformulação feita em outubro. Em janeiro, a empresa introduziu o botão "Think Deeper", que utiliza o modelo de raciocínio o1 para fornecer respostas mais detalhadas.

IA autônoma e competição com Google

A Microsoft também trabalha em uma versão própria do Operator, agente de IA da OpenAI que pode interagir com interfaces gráficas da web para executar ações automaticamente. Esse tipo de tecnologia é semelhante a sistemas de automação, como macros, ou ao piloto automático de aeronaves.

Nos próximos meses, espera-se uma enxurrada de anúncios de IA tanto da Microsoft quanto do Google, especialmente com a sobreposição das conferências Build e I/O. Ambas as empresas devem disputar a atenção do mercado com inovações na área de inteligência artificial.