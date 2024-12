Clube do trilhão: Broadcom, de chips, se junta a Nvidia no grupo das empresas que valem US$ 1 tri

As ações da Broadcom (AVGO) dispararam mais de 20% desde a sexta-feira, elevando o valor de mercado da empresa para mais de US$ 1 trilhão. Com a alta, o preço por ação alcançou cerca de US$ 220, quase o dobro do registrado no início do ano.

Os novos números fizeram com que a Broadcom se torna a nona empresa dos Estados Unidos a atingir esse marco, e a segunda no setor de semicondutores, após a Nvidia, cujo valor de mercado já ultrapassa US$ 3 trilhões.

Explosão na demanda por IA impulsiona resultados

O crescimento acelerado da Broadcom reflete a corrida por infraestrutura personalizada de inteligência artificial (IA). No ano fiscal de 2024, a receita com IA mais que triplicou, totalizando US$ 12,2 bilhões. A empresa relatou que está colaborando com três gigantes da tecnologia para desenvolver chips sob medida, usados em data centers avançados de IA.

O CEO da Broadcom, Hock Tan, destacou a "oportunidade massiva" no mercado de IA. Segundo ele, a empresa espera que sua receita nesse segmento cresça para um patamar entre US$ 60 bilhões e US$ 90 bilhões por ano até 2027.

Comparações com Nvidia e desempenho do mercado

Embora Nvidia tenha sido a pioneira no setor de semicondutores a alcançar US$ 1 trilhão, a Broadcom segue uma trajetória semelhante, alavancada pelo aumento exponencial da demanda por aceleradores de IA. Neste ano, o preço das ações da Broadcom quase dobrou, com investidores otimistas sobre o futuro da tecnologia personalizada para inteligência artificial.

Para manter a capitalização acima de US$ 1 trilhão, as ações precisam fechar acima de US$ 214,11. Com 4,67 bilhões de ações em circulação, a alta contínua reflete o forte desempenho financeiro da empresa e a confiança do mercado em sua estratégia.

Perspectivas para o mercado de IA

Os semicondutores continuam sendo o coração da revolução tecnológica em IA, e empresas como Broadcom estão se consolidando como líderes na infraestrutura necessária para suportar tecnologias avançadas. A posição da Broadcom no mercado, aliada à capacidade de inovar com parceiros estratégicos, a torna uma das protagonistas do futuro do setor.