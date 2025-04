Microsoft freia expansão de data centers em 5 regiões e segura cheque de US$ 80 bilhões

A Microsoft está suspendendo ou adiando projetos de novos data centers em diferentes partes do mundo, segundo reportagem da Bloomberg. A medida sugere que a empresa está mais cautelosa com o ritmo de expansão de sua infraestrutura de computação em nuvem, mesmo depois de anunciar planos de investimento bilionário no setor.

Entre os projetos afetados estão negociações ou obras no Reino Unido, Austrália e nos estados americanos de Dakota do Norte, Wisconsin e Illinois. Em nota à Bloomberg, um porta-voz da empresa afirmou que a Microsoft planeja com anos de antecedência e que as alterações demonstram "a flexibilidade da sua estratégia".

Apesar do recuo, a empresa reafirmou, em fevereiro, a intenção de destinar mais de US$ 80 bilhões em 2025 a gastos com infraestrutura — boa parte voltada para data centers e para inteligência artificial. A nova postura, no entanto, indica que parte desse valor pode ser direcionada para melhorias em centros já existentes, em vez de novas construções.

Não está claro se a decisão da Microsoft reflete uma expectativa de menor demanda por serviços em nuvem ou se se trata de entraves operacionais, como falta de energia disponível ou escassez de material para construção — problemas comuns no setor.

Foco muda para adaptação de centros já construídos

Nos planos atualizados para 2025, a Microsoft pretende priorizar a adaptação de data centers existentes, instalando neles novos servidores e equipamentos voltados para aplicações de inteligência artificial. A estratégia permite ampliar a capacidade sem a necessidade de construir novas unidades do zero.