Microsoft faz 50 anos nesta sexta-feira; conheça o legado da empresa em 50 criações

Fundada em 4 de abril de 1975 por Bill Gates e Paul Allen, a Microsoft completa 50 anos em 2025 como uma das companhias mais influentes da era digital. De um modesto projeto para vender um interpretador BASIC para o Altair 8800, a empresa cresceu até se tornar pilar da computação pessoal, dos videogames e da produtividade digital.

Em meio a produtos corporativos e sistemas de infraestrutura, a Microsoft também criou aparelhos, aplicativos e recursos que moldaram o uso cotidiano da tecnologia — do Windows 95 ao controle adaptado do Xbox. Reunimos abaixo 50 invenções que ajudaram a contar essa história.

1. Windows 95

Comercializado em 1995, introduziu o botão Iniciar, a barra de tarefas e uma nova linguagem visual, vendendo 1 milhão de cópias em apenas quatro dias. Foi o sistema que levou o computador pessoal à era moderna.

2. Xbox 360

O videogame de 2005 consolidou a marca Xbox e definiu o padrão para jogos online com o Xbox Live. Jogos como Halo 3 e Gears of War se tornaram símbolos da geração.

3. Surface Pro 3

Híbrido de laptop e tablet lançado em 2014, foi o primeiro da linha a entregar desempenho competitivo em um corpo leve com teclado destacável — conceito que influenciou o design de notebooks por uma década.

4. Kinect

Sensor de movimentos para Xbox 360 que permitia jogar sem controle físico. Aposta ousada da Microsoft, tornou-se o acessório de eletrônicos mais vendido de sua geração.

5. HoloLens

Óculos de realidade mista lançados em 2016 que projetavam hologramas interativos no ambiente. Apesar de limitado ao mercado corporativo, foi um dos primeiros experimentos sérios com realidade aumentada.

6. Surface Headphones

Fones com cancelamento ativo de ruído e controles por disco giratório nos fones. O modelo agradou usuários pela integração com Windows e design intuitivo, mas foi descontinuado após apenas duas gerações.

7. Xbox Adaptive Controller

Controle lançado em 2018 voltado a pessoas com deficiência física. Com botões grandes e portas modulares, tornou o console mais acessível e inspirou outras fabricantes.

8. IntelliMouse

Lançado em 1996, foi um dos primeiros mouses com scroll e ajudou a aposentar os tapetes ao adotar sensores ópticos — tecnologia que virou padrão nos anos seguintes.

9. Zune

Reprodutor de mídia digital que tentou rivalizar com o iPod. Apesar de fracasso comercial, introduziu assinaturas mensais de música e inspirou o futuro do streaming.

10. SideWinder 3D Pro

Linha de joysticks da Microsoft para jogos de PC, marcou a geração dos simuladores nos anos 1990 com sensores precisos e ergonomia voltada a entusiastas.

11. Windows Phone e Metro UI

Sistema operacional móvel que inovou ao usar live tiles, blocos animados com informações em tempo real. Mesmo sem sucesso comercial, influenciou interfaces posteriores no iOS e Android.

12. Surface Book

Apresentado em 2015 com uma das keynotes mais elogiadas da história da empresa, o dispositivo trazia tela destacável e formato inédito. Foi descontinuado, mas reforçou o apelo da linha Surface.

13. Microsoft Ergonomic Keyboard

Teclado curvo com foco em conforto para digitação prolongada. Foi por anos item comum em escritórios e inspirou designs posteriores em ergonomia.

14. Paint e Movie Maker

Ferramentas básicas e gratuitas que introduziram milhões ao mundo da edição de imagens e vídeos. O Paint foi salvo da descontinuação após protestos em 2017.

15. Windows Hello

Tecnologia de reconhecimento facial e digital integrada ao Windows 10, substituindo senhas e tornando o login mais seguro e rápido.

Softwares e plataformas que definiram a era digital

16. Microsoft Teams

Lançado em 2017, o app de mensagens e colaboração tornou-se peça central no trabalho remoto. Seu crescimento foi impulsionado durante a pandemia.

17. Microsoft 365

Versão por assinatura da suíte Office. Unificou Word, Excel e PowerPoint com serviços de nuvem, como o OneDrive.

18. GitHub

Plataforma para hospedagem de código e colaboração entre desenvolvedores. A Microsoft a comprou em 2018 e a manteve aberta à comunidade.

19. Visual Studio

IDE (ambiente de desenvolvimento) que se tornou ferramenta padrão para programadores do ecossistema Windows e .NET.

20. Power BI

Ferramenta de análise de dados e visualizações interativas usada por empresas para extrair insights de grandes volumes de informação.

21. OneNote e OneDrive

Aplicativos complementares para anotações e armazenamento em nuvem, integrados ao Windows e ao Microsoft 365.

22. NuGet e .NET Framework

Fundamentos da plataforma de desenvolvimento de aplicativos para Windows e web, usados por milhões de desenvolvedores.

23. PowerShell e Windows Terminal

Ferramentas avançadas de automação e linha de comando que deram mais controle a administradores de sistemas.

24. Azure (menção especial)

Embora voltado ao mercado corporativo, o Microsoft Azure hoje suporta grande parte dos serviços digitais globais. Sua origem remonta à compra da Groove Networks em 2005.

25. SQL Server e Access

Soluções de banco de dados para grandes empresas e usuários domésticos, respectivamente.

26. Windows NT e Home Server

Sistemas voltados a servidores e redes domésticas. O NT deu base ao Windows moderno, e o Home Server antecipou o conceito de nuvem pessoal.

27. Fluent UI e Adaptive Cards

Linguagens e estruturas de design para criar interfaces coesas entre dispositivos e serviços.

28. Cortana

Assistente digital criada para competir com Siri e Alexa. Perdeu protagonismo, mas serviu como base para outros recursos de IA da empresa.

29. Xamarin e Small Basic

Ferramentas voltadas à programação multiplataforma e à introdução de jovens na lógica computacional.

30. TypeScript e F#

Linguagens de programação criadas pela Microsoft para suprir necessidades do ecossistema moderno, como segurança e desempenho.

Clássicos, curiosidades e fracassos notáveis

31. Clippy – O polêmico assistente do Office 97 virou meme antes de virar história.

32. Encarta – Enciclopédia digital que marcou a infância de usuários dos anos 90.

33. MSN Hotmail – Primeiro serviço de e-mail baseado na web, comprado pela Microsoft em 1997.

34. Altair Basic – O primeiro produto da Microsoft, vendido em fita cassete para computadores Altair.

35. Slate – Portal de jornalismo fundado pela Microsoft em 1996 e vendido anos depois.

36. Comic Sans – Fonte criada para ser amigável, virou símbolo de design ruim (e de nostalgia).

37. MSN Dial-Up – Serviço de internet discada nos anos 1990, ainda ativo em áreas remotas dos EUA.

38. Windows Media Center – Transformava PCs em centrais de mídia para a sala de estar.

39. SkiFree e Solitaire – Jogos simples que vinham com o Windows e marcaram gerações.

40. MindMaze, da Encarta – Um jogo de perguntas que vinha escondido dentro da enciclopédia.

41. Internet Explorer Mac – Navegador padrão nos primeiros iMacs, antes do Safari.

42. Windows 1.0 e 3.0 – Início da era gráfica da empresa, ainda nos anos 80.

43. Word 5.1 (Mac) – Versão tão boa que alguns usuários se recusaram a atualizar.

44. Windows Phone – Uma das maiores apostas móveis da empresa, prejudicada pela falta de aplicativos.

45. Courier (conceito) – Protótipo de tablet dobrável que nunca chegou ao mercado.

46. Metro UI – Linguagem visual ousada do Windows Phone que influenciou Android e iOS.

47. Windows Movie Maker – Editor de vídeo que democratizou produções caseiras.

48. Microsoft Golf – Jogo que antecedeu a febre dos simuladores esportivos.

49. Gears of War 2 – Marco dos jogos de ação em terceira pessoa no Xbox 360.

50. Halo: Combat Evolved – O jogo que lançou o Xbox ao estrelato e revolucionou os first person shooters com escudos regenerativos e narrativa cinematográfica.