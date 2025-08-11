Carreira

Meta lança aplicativo de IA e desafia domínio do ChatGPT no Brasil

Com Llama 4, empresa expande chatbot para Android, iOS e web, reforçando disputa bilionária no setor de IA

CHINA - 2023/02/19: In this photo illustration, the American online social media, social networking service, and virtual metaverse company formally known as Facebook (FB), Meta Platforms logo is seen displayed on a smartphone with an economic stock exchange index graph in the background. (Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (LightRocket/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14h09.

A Meta deu um novo passo na corrida global pela inteligência artificial ao lançar, nesta segunda-feira (11), o aplicativo Meta AI para Android e iOS. 

A novidade marca a primeira vez que o chatbot da empresa ganha um aplicativo independente, ampliando o acesso à ferramenta que já estava integrada em plataformas como WhatsApp, Instagram e Messenger.

Com a chegada do aplicativo, a Meta busca enfrentar concorrentes já consolidados como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Além das versões móveis, o serviço também pode ser usado via navegador, no endereço meta.ai, que exibe em sua página inicial exemplos de buscas feitas por usuários.

Do WhatsApp para o mundo

Antes de ganhar aplicativo próprio, o Meta AI aparecia como função complementar dentro dos aplicativos da companhia. 

No WhatsApp, por exemplo, o chatbot estreou como elemento de interação, permitindo comandos como:

“@MetaAI crie uma imagem de um pássaro azul” 

“@MetaAI, me explique a diferença entre burro e mula”

Agora, o serviço foi expandido para responder perguntas, criar imagens, traduzir textos, revisar publicações, montar listas de estudo e até pesquisar assuntos na internet, com base no modelo proprietário Llama 4.

Investimento pesado em superinteligência

O lançamento do aplicativo ocorre em paralelo à estratégia de Mark Zuckerberg de posicionar a Meta como referência em IA

O CEO tem recrutado nomes de destaque no setor para desenvolver tecnologias mais avançadas, incluindo o projeto de uma superinteligência. 

Implicações para o mercado e para profissionais

A abertura do Meta AI em formato de aplicativo representa mais do que uma disputa comercial: é um sinal claro da aceleração na adoção de IA conversacional. 

Profissionais de tecnologia, marketing, comunicação e educação precisarão acompanhar de perto essa evolução, dominando o uso e a integração dessas ferramentas para manter relevância no mercado.

A disputa entre Meta, OpenAI e Google tende a aumentar a oferta de soluções mais sofisticadas e acessíveis, impulsionando a demanda por especialistas capazes de aplicar IA em processos criativos, produtivos e estratégicos.

