Meta lança aplicativo de IA e desafia domínio do ChatGPT no Brasil

CHINA - 2023/02/19: In this photo illustration, the American online social media, social networking service, and virtual metaverse company formally known as Facebook (FB), Meta Platforms logo is seen displayed on a smartphone with an economic stock exchange index graph in the background. (Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (LightRocket/Getty Images)
Redatora
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14h09.
A Meta deu um novo passo na corrida global pela inteligência artificial ao lançar, nesta segunda-feira (11), o aplicativo Meta AI para Android e iOS.
A novidade marca a primeira vez que o chatbot da empresa ganha um aplicativo independente, ampliando o acesso à ferramenta que já estava integrada em plataformas como WhatsApp, Instagram e Messenger.
EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga
Com a chegada do aplicativo, a Meta busca enfrentar concorrentes já consolidados como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Além das versões móveis, o serviço também pode ser usado via navegador, no endereço meta.ai, que exibe em sua página inicial exemplos de buscas feitas por usuários.
Antes de ganhar aplicativo próprio, o Meta AI aparecia como função complementar dentro dos aplicativos da companhia.
No WhatsApp, por exemplo, o chatbot estreou como elemento de interação, permitindo comandos como:
“@MetaAI crie uma imagem de um pássaro azul”
“@MetaAI, me explique a diferença entre burro e mula”
Agora, o serviço foi expandido para responder perguntas, criar imagens, traduzir textos, revisar publicações, montar listas de estudo e até pesquisar assuntos na internet, com base no modelo proprietário Llama 4.
O lançamento do aplicativo ocorre em paralelo à estratégia de Mark Zuckerberg de posicionar a Meta como referência em IA.
Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se
O CEO tem recrutado nomes de destaque no setor para desenvolver tecnologias mais avançadas, incluindo o projeto de uma superinteligência.
A abertura do Meta AI em formato de aplicativo representa mais do que uma disputa comercial: é um sinal claro da aceleração na adoção de IA conversacional.
Profissionais de tecnologia, marketing, comunicação e educação precisarão acompanhar de perto essa evolução, dominando o uso e a integração dessas ferramentas para manter relevância no mercado.
A disputa entre Meta, OpenAI e Google tende a aumentar a oferta de soluções mais sofisticadas e acessíveis, impulsionando a demanda por especialistas capazes de aplicar IA em processos criativos, produtivos e estratégicos.
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.
Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.