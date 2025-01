Meta cria "sala de crise" para avaliar impacto da IA chinesa DeepSeek

A startup chinesa DeepSeek se torno centro das conversas no Vale do Silício com o lançamento de seu modelo de inteligência artificial DeepSeek R1, que desbancou concorrentes de peso como OpenAI e Meta. Um post anônimo, atribuído a um funcionário da Meta, revelou que a empresa está em "modo crise" tentando reagir aos avanços do modelo chinês.

Segundo o relato publicado no Team Blind, uma plataforma de compartilhamento anônimo para profissionais, os engenheiros da Meta estariam "freneticamente tentando dissecar o DeepSeek e copiar tudo o que for possível". A preocupação teria aumentado com o desempenho do DeepSeek V3, que já havia superado o Llama 4, modelo de linguagem avançado da Meta.

O autor do post também mencionou que a chegada do DeepSeek R1, lançado este ano, tornou a situação mais crítica. "Não posso revelar informação confidencial, mas isso será público em breve", afirmou.

Especialistas apontam que o modelo chinês já supera soluções como o OpenAI-01, oferecendo performance semelhante, porém com custos reduzidos entre 3% e 5% do valor operacional dos modelos líderes do mercado.

IA da DeepSeek supera ChatGPT em downloads nos EUA

A DeepSeek não apenas tem impressionado em benchmarks de desempenho, mas também em adoção por usuários. Nos EUA, a assistente de inteligência artificial da startup superou o ChatGPT, da OpenAI, em downloads em iPhones nesta semana.

Esse movimento reforça a ascensão da DeepSeek em mercados estratégicos, anteriormente dominados por empresas do Vale do Silício.

O avanço da DeepSeek também reacendeu o debate sobre a eficácia de sanções tecnológicas. Em 2023, o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, restringiu a exportação de GPUs, componentes essenciais para treinamentos avançados de IA, para a China.

No entanto, a DeepSeek conseguiu desenvolver soluções que demandam menor capacidade computacional, levantando dúvidas sobre o impacto das medidas norte-americanas.

Além disso, a abordagem de código aberto da DeepSeek R1 permite que pequenas empresas e organizações acessem tecnologias de ponta sem depender de modelos proprietários, como os oferecidos pela OpenAI e pela Meta. Isso ameaça não apenas o domínio técnico dessas gigantes, mas também seus modelos de negócios baseados em serviços pagos de IA generativa.

Impacto no mercado financeiro

O sucesso da DeepSeek já gerou reflexos nas bolsas de valores. O índice Nasdaq, que concentra empresas de tecnologia, recuou 3,4% por volta das 11h, horário de Brasília. A Nvidia, uma das maiores fornecedoras de hardware para inteligência artificial, sofreu queda de 12% em suas ações, resultando na perda de mais de US$ 300 bilhões em valor de mercado, marcando a maior desvalorização já registrada por uma única empresa.

Outras big techs também sentiram os efeitos: as ações da Meta caíram 3,4% no pré-mercado, enquanto as da Microsoft recuaram 4,63%.