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Meta anuncia a construção de centro de dados de US$ 9 bilhões no Canadá

Projeto será o primeiro da empresa no país e faz parte da expansão da infraestrutura para inteligência artificial

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 9 de julho de 2026 às 08h36.

A Meta anunciou nesta quarta-feira, 8, um investimento de US$ 9 bilhões (R$ 46 bilhões) para construir seu primeiro centro de dados no Canadá. O projeto será instalado na província de Alberta e representa um dos maiores investimentos do setor privado na história do país.

A instalação ficará no condado de Sturgeon e terá 269.419 metros quadrados. Segundo o vice-presidente de desenvolvimento de centros de dados da Meta, Gary Demasi, a unidade será a primeira da empresa em território canadense e a maior construída pela companhia fora dos Estados Unidos.

A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, afirmou que o empreendimento deverá gerar milhares de empregos e movimentar cerca de US$ 175 milhões (R$ 902 milhões) por ano para a economia local. Segundo ela, trata-se de um dos maiores investimentos do setor privado da história do Canadá.

O investimento ocorre em meio ao aumento dos gastos das empresas de tecnologia com centros de dados para inteligência artificial. Nos Estados Unidos, esses investimentos cresceram nos últimos anos, com companhias destinando dezenas de bilhões de dólares à expansão da infraestrutura em meio à corrida pela liderança em IA.

Ao mesmo tempo, esse tipo de empreendimento enfrenta resistência crescente em diferentes mercados. Críticos apontam que os centros de dados demandam grandes volumes de energia e água, pressionam as redes elétricas locais, podem elevar o custo da eletricidade para consumidores e geram um número relativamente limitado de empregos após a conclusão das obras.

Com agência AFP.

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