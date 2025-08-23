Cannes 2025: senadora dos EUA processa Whirlpool e Omnicom após manipulação com IA

A senadora estadual DeAndrea Salvador, do Partido Democrata da Carolina do Norte, moveu uma ação judicial contra a fabricante Whirlpool, o grupo de publicidade Omnicom e diversas subsidiárias das duas companhias, entre elas a agência DDB (ligada à Omnicom). Ela acusa as empresas de manipular sua imagem, voz e discursos por meio do uso de inteligência artificial (IA).

O processo está ligado à campanha “Efficient Way to Pay”, criada para a marca brasileira Consul, da Whirlpool, que promovia eletrodomésticos com eficiência energética. A ideia era simples: sugerir que consumidores poderiam financiar novas compras com o valor economizado na conta de luz. A peça chegou a conquistar um Grand Prix em Cannes Lions, mas foi retirada da premiação neste ano após a polêmica vir à tona.

No videocase inscrito no festival, a voz de Salvador aparece mencionando a cidade de São Paulo. O áudio, porém, teria sido retirado de uma palestra que a parlamentar realizou no TED em 2018, na qual falava sobre os altos custos de energia para famílias nos EUA. Segundo a queixa judicial, trechos originais foram alterados por IA, sem autorização, para simular que a fala se referia ao mercado brasileiro.

'O dano já foi feito'

Em entrevista ao portal Ad Age, Salvador afirmou que a repercussão trouxe constrangimentos pessoais e políticos. “Sempre me considerei uma pessoa muito forte, mas ver aquilo e ter que explicar várias vezes é angustiante. Tive que explicar para minha assistente legislativa, até para a minha avó. O dano já foi feito. Ainda existem cópias do vídeo disponíveis online.”

O processo pede indenização por danos morais e reputacionais, com valores a serem definidos em julgamento. Procuradas, a Omnicom e a DDB não comentaram o caso; a Whirlpool também preferiu não se pronunciar.

A polêmica não se limitou à senadora. A CNN Brasil também apresentou uma queixa à agência e à Whirlpool, alegando que um jornalista do canal teve sua fala editada no material de inscrição para prêmios. O veículo, porém, decidiu não prosseguir com a denúncia.

Quem é a parlamentar que foi parar no centro da disputa?

Aos 34 anos, DeAndrea Salvador se tornou uma das vozes mais ativas nos EUA em defesa da regulação de tecnologias digitais. Na Assembleia Legislativa da Carolina do Norte, ela é autora de uma série de projetos que tratam do uso responsável de IA.

Entre eles estão o Projeto de Lei 747, que propõe a criação de um laboratório de aprendizado em IA dentro do Departamento de Comércio estadual, e o Projeto de Lei 735, que cria um fundo fiduciário para fomentar inovação em IA, mas veta usos relacionados à vigilância, pontuação social e conteúdos enganosos.

Em 2024, Salvador também apoiou o Projeto de Lei 880, que busca proibir deepfakes em campanhas eleitorais. Todos os projetos ainda aguardam votação.

Ao justificar a ação judicial contra a Whirlpool e a Omnicom, a senadora afirmou que sua intenção é, além de proteger sua reputação, abrir um precedente para evitar que outras figuras públicas sejam exploradas por manipulações digitais em campanhas comerciais. “Achei muito importante reconhecer o dano que foi causado, buscar responsabilização e manter a esperança de que este caso possa proteger outras pessoas em uma plataforma internacional.”